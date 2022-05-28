Фарке – о своём будущем: возьмусь только за тот проект, в котором буду полностью уверен

Бывший тренер «Краснодара» Даниэль Фарке высказался о своём будущем.

«Я знаю и ценю Англию, Германия — мой дом, а Бундеслига — лучший продукт, в том числе и на международном уровне.

Мне нравится, когда я могу вывести клуб на более высокий уровень и привнести в команду, в клуб менталитет победителя — вот что меня привлекает.

Я возьмусь только за тот проект, в котором буду уверен на 100 процентов. И где у меня будет ощущение, что идеи клуба и мои абсолютно совпадают. Когда и где это произойдет — посмотрим», — приводит слова Фарке Kicker.

Напомним, 2 марта главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке покинул свой пост. Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию. Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года. Под руководством специалиста клуб не провёл ни одной официальной игры.