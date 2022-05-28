Патрис Эвра: больно это признавать, но «Ливерпуль» заслуживает победу в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал», который состоится сегодня, 28 мая.
«Тяжело спрогнозировать результат, но я надеюсь, что «Реал» выиграет. Это будет сложно, потому что «Ливерпуль» неплохо выступает в финалах, но то же самое можно сказать и про «Реал». Мне больно это признавать, но «Ливерпуль» заслуживает победу после сезона, который провёл. «Реал» вызвал массу удивления своими камбэками в матчах с «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Всё может случиться в отдельно взятой игре с Винисиусом, Бензема и отличным выступлением Модрича. Это будет отличный финал. Скажу, что «Реал» выиграет по пенальти», — приводит слова Эвра пресс-служба УЕФА.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
- 28 мая 2022
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