Патрис Эвра: больно это признавать, но «Ливерпуль» заслуживает победу в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал», который состоится сегодня, 28 мая.



«Тяжело спрогнозировать результат, но я надеюсь, что «Реал» выиграет. Это будет сложно, потому что «Ливерпуль» неплохо выступает в финалах, но то же самое можно сказать и про «Реал». Мне больно это признавать, но «Ливерпуль» заслуживает победу после сезона, который провёл. «Реал» вызвал массу удивления своими камбэками в матчах с «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Всё может случиться в отдельно взятой игре с Винисиусом, Бензема и отличным выступлением Модрича. Это будет отличный финал. Скажу, что «Реал» выиграет по пенальти», — приводит слова Эвра пресс-служба УЕФА.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?