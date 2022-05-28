Женская команда «Зенита» сыграла вничью с «Рубином» в матче чемпионата России

Сегодня, 28 мая, в рамках 12-го тура чемпионата России среди женщин встретились санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Академия Газпром» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью – 1:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте отличилась футболистка гостей Жозеф Швендески. На 15-й минуте ответный мяч забила полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска.



После 11 сыгранных туров в женской Суперлиге «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице. Футболистки из Санкт-Петербурга сумели набрать 29 очков. «Рубин» с девятью очками после 10 туров находится на седьмой строчке в таблице. В тройку также входят московский «Локомотив», у которого 24 очка, и ЦСКА – у футболисток армейского клуба 22 очка.