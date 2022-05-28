В «Оренбурге» рассказали, получат ли футболисты премиальные за выход в РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, получат ли футболисты команды премиальные за выход в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

«Что касается премиальных, это наша внутренняя кухня. Безусловно, мы отблагодарим футболистов», — рассказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сегодня, 28 мая, на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Оренбург». Гости одержали победу — 2:1. Башкирская команда вылетела в Футбольную национальную лигу, в которой не выступала с сезона-2013/2014. «Оренбург» сыграет в РПЛ впервые с сезона-2019/2020.

Первая встреча команд, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась ничьей со счётом 2:2. По сумме двух матчей выиграл «Оренбург», который вышел в РПЛ. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».