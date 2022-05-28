«Ливерпуль» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов с «Реалом»

Стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Решающая игра нынешнего розыгрыша еврокубков пройдёт на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Диас, Салах, Мане.

Запасные: Келлехер, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Минамино, Жота, Цимикас, Матип, Эллиотт.

Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.



«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».