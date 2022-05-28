«Мы больше не Премьер-Лига, брат». В «Уфе» отреагировали на вылет в ФНЛ

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный переделал фразу, которая использовалась клубом во время выступлений в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

При выходе команды в РПЛ по итогам сезона-2013/2014 в «Уфе» закрепилась фраза «Премьер-Лига, брат». Сегодня, 28 мая, «Уфа» проиграла «Оренбургу» во втором стыковом матче (1:2) и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Тыртышный в одной из соцсетей написал: «Мы больше не Премьер-Лига, брат».

Сегодня, 28 мая, на на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Оренбург». Гости одержали победу — 2:1, которая позволила «Оренбургу» по сумме двух матчей (2:2, 2:1) подняться в Российскую Премьер-Лигу.