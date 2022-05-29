В фаната распыляли газ, Модрич подбрасывал кубок, ван Дейк плакал. Лучшие фото финала ЛЧ

28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс» в финальном матче Лиги чемпионов «Реал» Мадрид» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0 и стал обладателем трофея.
Лучшие фото с матча «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид — в фотоподборке «Чемпионата».
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о разговоре с игроками клуба после поражения в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).
«Почему мы не забили? Просто так бывает. Куртуа сделал крутые сейвы. У «Реала» один удар в створ — гол. На 100% осознаю и уважаю, что это единственный путь выиграть — забить гол. Мы хорошо защищались, блокировали удары. Сыграли хорошую игру, но недостаточно. В раздевалке я сказал ребятам, что горжусь ими. Эти ребята отыграли потрясающий сезон. Одно очко до титула АПЛ, 0:1 в финале Лиги чемпионов. Не наш день», — передаёт слова Клоппа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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