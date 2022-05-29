Карло Анчелотти станцевал с игроками на поле после победы в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти станцевал победный танец со своими футболистами прямо на поле стадиона «Стад де Франс» после окончания финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Ливерпулем» (1:0).

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В победном танце с главным тренером клуба также приняли участие нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, полузащитники Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинга, а также защитник Ферлан Менди.

Для Карло Анчелотти эта победа в Лиге чемпионов стала уже четвёртой в тренерской карьере. Он стал первым наставником, которому удалось столько раз выиграть главный клубный европейский турнир. Ранее Карло Анчелотти дважды выиграл финал Лиги чемпионов с «Миланом» в 2003 и 2007 году. С «Реалом» итальянский специалист также побеждал в 2014 году.