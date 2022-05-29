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Матыцин: после введения Fan ID на футбол будут ходить не меньше, чем на финал Кубка

Матыцин: после введения Fan ID на футбол будут ходить не меньше, чем на финал Кубка
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин ответил на вопросы о введении паспорта болельщика Fan ID.

«Желаю красивой и честной игры. Будет ли столько болельщиков ходить на футбол после введения Fan ID? Обязательно, не меньше. Будем надеяться, что футбол не пострадает, а только приобретёт после введения паспорта болельщика. Актуален ли новый лимит на легионеров? Новый сезон покажет, насколько этот закон будет для клубов удобен», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра матча прозвучит в 17:00 мск.

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