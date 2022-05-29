«Ливерпуль» связался с представителями Усмана Дембеле
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«Ливерпуль» провёл переговоры с представителями нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Об этом сообщает Sport.es.
Ранее сообщалось, что 25-летний Дембеле отклонил предложение «Барселоны» о продлении контракта и согласился перейти в летнее трансферное окно в «ПСЖ». Агент футболиста опроверг информацию о переходе Усмана в парижскую команду. Новому клубу французский игрок достанется на правах свободного агента.
Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий в 32 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал 13 результативных передач.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
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