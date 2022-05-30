Баженов: не люблю высказываться о судействе, но после финала Кубка очень много вопросов

Бывший российский нападающий Никита Баженов высказался о судействе в матче финала Кубка России. Московский «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) и стал обладателем трофея.

«Не люблю высказываться о судействе, но этот раз у меня очень много вопросов к нему, и я вообще не про пенальти! Было несколько моментов, которые, по моему мнению, были очень странными. Может быть, я просто не суперфутбольный человек, не супер разбираюсь в судействе, ни разу в футбол не играл, но, если честно, много вопросов. Пенальти? Человек сам бьётся о локоть, даже не выпрыгивая. Литвинов первым был на мяче… очень странное решение было поставить пенальти», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.