«Мне небезразличен ромбик. Дольше меня тут только Федун». Бакаев прощается со «Спартаком»

«Спартак» – обладатель Кубка России. В драматичном финале с голами Соболева и Промеса, а также незабитым пенальти Фомина в самом конце. Вы всё это видели – и наверняка захотите пересмотреть финал и испытать приятные футбольные эмоции.

Одним из героев кубкового похода стал Зелимхан Бакаев. Полузащитник «Спартака» не вышел на поле в финале, но забил победный пенальти в четвертьфинале в ворота ЦСКА, а также помог спартаковцам разгромить в полуфинале «Енисей» (Зелимхан сделал счёт 2:0 после передачи Промеса).

В финале Бакаев не играл. А после матча объявил об уходе («Я ухожу, это был мой прощальный матч»), а также подробно ответил на вопросы журналистов. Ниже мы публикуем главное из слов Зелимхана.

Назвал настоящими мужиками фанатов, пропустивших финал Кубка из-за бойкота Fan ID

«Болельщики – настоящие мужики, потому что они сказали и выполнили своё обещание. Этим всё сказано».

Как пережил пенальти Фомина на последней минуте?

«С этим пенальти у меня седые волосы. Слава богу, он не забил. Фома – мой близкий друг. Надеюсь, он выдержит этот удар и продолжит в таком же духе играть. Я не смотрел VAR. Я понимал, что он его поставит. Раз он пошёл смотреть, то готов был это сделать. Ребята, которые подошли, сказали, что такое не ставят».

Зелимхан Бакаев празднует победу с партнёрами Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ответил на слова Ваноли о том, что ему надо расти как футболисту

«Слова Ваноли немного задели. Но это лишняя мотивация, чтобы я дальше прогрессировал. Каждому есть над чем расти».

О будущем

«Ни с кем не договорился. Есть несколько вариантов. Это не только Россия. Узнаете, как будет решение».

Почему уходит?

«У меня нет догадок. Я даже не хочу вникать – это не моё дело. Моё дело – работать, проявлять себя. Думаю, все видели, что мне небезразличен «ромбик». 16 лет – больше меня в клубе никто не провёл. Только Леонид Арнольдович Федун больше меня в клубе. Я всегда выкладывался, спросите это у любого тренера: от первого до последнего. Конечно, я слышал, что против меня была Зарема. Я один раз видел её, мы хорошо пообщались. Я надеюсь, что это только слухи».

Были ли переговоры со «Спартаком»?

«Мне ни одного предложения клуб не сделал, переговоров толком не было. Кто говорил, что я большие деньги прошу – это чистое враньё. Если бы я попросил что-то заоблачное, можно же вести переговоры и прийти к общему знаменателю. Болельщики, которые думали, что я обнаглел, не верьте этому».

Зелимхан Бакаев Фото: РИА Новости

О «Спартаке» и давлении

«Играть в «Спартаке» очень тяжело. Я думаю, вы от многих это слышали. Это такой клуб. Давление… Это цена, которую ты отдаёшь за то, что ты играешь в таком великом клубе. Меня не напрягало это давление. Чтобы вы понимали, до сих пор, когда я об этом думаю, не верю в это. Для меня невероятно даже то, что я попал в дубль «Спартака».

Топ-три тренеров, с которыми работал в «Спартаке»

«Сложный вопрос. Аленичев точно, потому что я дебютировал в Кубке при нём, спасибо ему. Массимо Каррера, благодаря которому я дебютировал в Премьер-Лиге.

И, конечно же, спасибо Олегу Кононову. Благодаря ему я смог стать основным игроком «Спартака» и стабильно играть. Я благодарен всем тренерам, которые помогали расти».

***



Вот и ещё один итог этого сезона для «Спартака»: из команды бесплатно уходит лидер и воспитанник, который стал одним из важных героев победного Кубка. Но не сыграл в финале.