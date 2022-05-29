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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев уходит из клуба, что он сказал, трансферы, почему уходит, подробности, видео

«Мне небезразличен ромбик. Дольше меня тут только Федун». Бакаев прощается со «Спартаком»
Микеле Антонов Евгений Марков
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Бакаев прощается со «Спартаком»
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Зелимхан заявил, что может даже уехать из России. Как клуб теряет яркого воспитанника.

«Спартак» – обладатель Кубка России. В драматичном финале с голами Соболева и Промеса, а также незабитым пенальти Фомина в самом конце. Вы всё это видели – и наверняка захотите пересмотреть финал и испытать приятные футбольные эмоции.

Одним из героев кубкового похода стал Зелимхан Бакаев. Полузащитник «Спартака» не вышел на поле в финале, но забил победный пенальти в четвертьфинале в ворота ЦСКА, а также помог спартаковцам разгромить в полуфинале «Енисей» (Зелимхан сделал счёт 2:0 после передачи Промеса).

«Я пришёл с победы в Кубке. Цикл замкнулся». Федун признал, что уходит из «Спартака»?! «Я пришёл с победы в Кубке. Цикл замкнулся». Федун признал, что уходит из «Спартака»?!

В финале Бакаев не играл. А после матча объявил об уходе («Я ухожу, это был мой прощальный матч»), а также подробно ответил на вопросы журналистов. Ниже мы публикуем главное из слов Зелимхана.

Назвал настоящими мужиками фанатов, пропустивших финал Кубка из-за бойкота Fan ID

«Болельщики – настоящие мужики, потому что они сказали и выполнили своё обещание. Этим всё сказано».

Как пережил пенальти Фомина на последней минуте?

«С этим пенальти у меня седые волосы. Слава богу, он не забил. Фома – мой близкий друг. Надеюсь, он выдержит этот удар и продолжит в таком же духе играть. Я не смотрел VAR. Я понимал, что он его поставит. Раз он пошёл смотреть, то готов был это сделать. Ребята, которые подошли, сказали, что такое не ставят».

Зелимхан Бакаев празднует победу с партнёрами

Зелимхан Бакаев празднует победу с партнёрами

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ответил на слова Ваноли о том, что ему надо расти как футболисту

«Слова Ваноли немного задели. Но это лишняя мотивация, чтобы я дальше прогрессировал. Каждому есть над чем расти».

О будущем

«Ни с кем не договорился. Есть несколько вариантов. Это не только Россия. Узнаете, как будет решение».

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Почему уходит?

«У меня нет догадок. Я даже не хочу вникать – это не моё дело. Моё дело – работать, проявлять себя. Думаю, все видели, что мне небезразличен «ромбик». 16 лет – больше меня в клубе никто не провёл. Только Леонид Арнольдович Федун больше меня в клубе. Я всегда выкладывался, спросите это у любого тренера: от первого до последнего. Конечно, я слышал, что против меня была Зарема. Я один раз видел её, мы хорошо пообщались. Я надеюсь, что это только слухи».

Были ли переговоры со «Спартаком»?

«Мне ни одного предложения клуб не сделал, переговоров толком не было. Кто говорил, что я большие деньги прошу – это чистое враньё. Если бы я попросил что-то заоблачное, можно же вести переговоры и прийти к общему знаменателю. Болельщики, которые думали, что я обнаглел, не верьте этому».

Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Фото: РИА Новости

О «Спартаке» и давлении

«Играть в «Спартаке» очень тяжело. Я думаю, вы от многих это слышали. Это такой клуб. Давление… Это цена, которую ты отдаёшь за то, что ты играешь в таком великом клубе. Меня не напрягало это давление. Чтобы вы понимали, до сих пор, когда я об этом думаю, не верю в это. Для меня невероятно даже то, что я попал в дубль «Спартака».

Топ-три тренеров, с которыми работал в «Спартаке»

«Сложный вопрос. Аленичев точно, потому что я дебютировал в Кубке при нём, спасибо ему. Массимо Каррера, благодаря которому я дебютировал в Премьер-Лиге.

И, конечно же, спасибо Олегу Кононову. Благодаря ему я смог стать основным игроком «Спартака» и стабильно играть. Я благодарен всем тренерам, которые помогали расти».

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Вот и ещё один итог этого сезона для «Спартака»: из команды бесплатно уходит лидер и воспитанник, который стал одним из важных героев победного Кубка. Но не сыграл в финале.

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