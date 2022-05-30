Хачатурянц — о Матюнине: если будет достаточно фактов — обратимся в соответствующие органы

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы по вопросу честности арбитра Алексея Матюнина при наличии необходимого количества документации и фактов.

«Дело Матюнина? Скоро состоится ЭСК, на котором будут определены списки арбитров, которые будут приглашены для подготовки к работе в следующем сезоне. Именно этот орган будет разбираться дальше.



Сейчас информация продолжает собираться. Если у нас будет достаточно документации и фактов, мы обратимся в соответствующие органы по вопросу с Матюниным.



Стоит ли связывать уход Габулова и историю Матюнина? Не знаю. Габулов ушёл, а Матюнин — посмотрим, останется или нет», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.