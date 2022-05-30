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Хачатурянц — о Матюнине: если будет достаточно фактов — обратимся в соответствующие органы

Хачатурянц — о Матюнине: если будет достаточно фактов — обратимся в соответствующие органы
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы по вопросу честности арбитра Алексея Матюнина при наличии необходимого количества документации и фактов.

«Дело Матюнина? Скоро состоится ЭСК, на котором будут определены списки арбитров, которые будут приглашены для подготовки к работе в следующем сезоне. Именно этот орган будет разбираться дальше.

Сейчас информация продолжает собираться. Если у нас будет достаточно документации и фактов, мы обратимся в соответствующие органы по вопросу с Матюниным.

Стоит ли связывать уход Габулова и историю Матюнина? Не знаю. Габулов ушёл, а Матюнин — посмотрим, останется или нет», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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