Хачатурянц — о Матюнине: если будет достаточно фактов — обратимся в соответствующие органы

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы по вопросу честности арбитра Алексея Матюнина при наличии необходимого количества документации и фактов.
«Дело Матюнина? Скоро состоится ЭСК, на котором будут определены списки арбитров, которые будут приглашены для подготовки к работе в следующем сезоне. Именно этот орган будет разбираться дальше.
Сейчас информация продолжает собираться. Если у нас будет достаточно документации и фактов, мы обратимся в соответствующие органы по вопросу с Матюниным.
Стоит ли связывать уход Габулова и историю Матюнина? Не знаю. Габулов ушёл, а Матюнин — посмотрим, останется или нет», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 30 мая 2022
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