Денис Черышев — о своём будущем: есть варианты из экзотических стран

Российский полузащитник Денис Черышев рассказал, из каких стран ему поступают предложения.

«Предложения есть, от хороших клубов. Есть варианты в Турции, Испании, экзотических странах. Буду думать, выбирать. Откуда берутся слухи о моем возможном переходе в «Спартак», ЦСКА или «Краснодар»? Не знаю. Сам узнаю из новостей. Персонально ко мне никто не обращался. Это не в моей компетенции: у меня есть человек, который представляет мои интересы в России. Он общается с клубами по мне, на связи с моим отцом. Но окончательное решение, разумеется, буду принимать я сам», — приводит слова Черышева Известия.

Напомним, ранее Денис Черышев объявил об уходе из «Валенсии». 31-летний полузащитник провёл за испанский клуб 96 матчей в чемпионате, а также 122 матча во всех турнирах.

В минувшем сезоне Денис Черышев провёл за «Валенсию» 20 матчей во всех турнирах. Он забил один гол и сделал одну результативную передачу.