Ансу Фати: надеюсь, смогу провести всю карьеру в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати рассказал о намерении провести всю карьеру в каталонском клубе.

«С самого начала я сказал своему агенту и моему отцу, какова моя цель — остаться в клубе. Для себя я чётко решил, что это так и надеюсь, что смогу провести здесь всю карьеру. Для меня большая честь играть под 10 номером.

Сейчас сложные для меня времена, потому что я постоянно травмируюсь, а это самое худшее для игрока. Но бывают ситуации и похуже: больной родитель или серьёзные проблемы со здоровьем. Главное – терпение», — приводит слова Фати Canal+.

Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?

В прошедшем сезоне Фати провёл за «Барселону» 14 матчей во всех турнирах, в которых отличился шестью голами и одним голевым пасом. Всего форвард в 57 играх за клуб забил 19 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт 19-летнего нападающего с клубом действует до 30 июня 2027 года.