«Барса» сливает преемника Хави против его воли. Дело снова в финансах клуба

Регулярные зрители матчей «Барселоны» легко вспомнят пару подобных сцен. Каталонцы мучатся, стараясь взломать глубоко обороняющегося соперника. Примерно через час игры четвёртый судья поднимает над головой табличку с номером 21. Френки де Йонг угрюмо плетётся к кромке поля, а болельщики на «Камп Ноу» недовольно ворчат.

Это происходит снова и снова. До матча с «Сельтой» в начале мая де Йонг отыграл полные 90 минут всего 13 раз в 33 матчах с тех пор, как Хави стал тренером «Барсы» в ноябре прошлого года. Проблема стала очевидной после домашних встреч с «Кадисом» и «Райо Вальекано». Болельщики освистывали голландца, пока он шёл к скамейке запасных, а «сине-гранатовые» проиграли обе встречи со счётом 0:1. Параллельно каталонская пресса раскручивает слухи о возможной продаже 25-летнего футболиста.

Де Йонг никак не встроится в игру «Барсы»

Никто не ожидал подобного летом 2019 года, когда «Барса» заплатила € 86 млн за самого многообещающего полузащитника Европы из «Аякса». Зато теперь перед всеми действующими лицами зарождающейся трансферной саги большая дилемма – самому де Йонгу, Хави, президенту клуба Жоану Лапорте и спортивному директору Матеу Алемани предстоит прилично поломать голову в ближайшие месяцы. Пока ни у одного из них нет очевидного решения.

Френки де Йонг Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

«Я счастлив в «Барселоне»: с юных лет хотел оказаться здесь, так что моя мечта сбылась. Мне бы хотелось выигрывать трофеи чаще, чем в первые два года. Я ожидал большего в этом смысле, скажем так. В остальном я очень счастлив, надеюсь провести здесь много лет», – ещё в феврале де Йонг бодро говорил о желании остаться в Каталонии, но в преддверии летнего трансферного окна игрок вряд ли может быть уверен в своем будущем.

Дебаты о том, как лучше всего использовать де Йонга, не прекращаются с момента его перехода в «Барселону» почти три года назад. В середине прошлого сезона казалось, что на тот момент тренер «Барсы» Рональд Куман нашёл идеальную формулу: номинальный опорник получил более атакующую роль, Френки регулярно врывался в штрафную, забивал сам и создавал шансы для партнёров. Футболист выдал мощный отрезок, но идиллия продлилась недолго — и для игрока, и для тренера.

Де Йонг и Бускетс Фото: Alex Caparros/Getty Images

Возвращение Хави на «Камп Ноу» не решило проблему. Ветеран Серхио Бускетс остаётся неприкасаемым игроком основы. В традиционной для каталонцев расстановке 4-3-3 испанец железно выходит в старте на позиции опорного во всех важнейших матчах, на которые он доступен. Де Йонг обычно играет на месте одного из двух атакующих центральных хавбеков по краям от Бускетса, но редко впечатляет в этой роли – особенно на фоне молодых и ярких Педри и Гави.

Интуитивные пасы Педри и его умение находить свободные зоны делают игру «Барселоны» в атаке более плавной, а Гави добавляет центру поля команды энергии и остроты, что очень нравится фанатам «сине-гранатовых» и испанским футбольным экспертам. Де Йонг часто дрейфует по полю без конкретной цели, как будто не зная, что именно ему нужно делать. Редкие матчи, в которых он подменял Бускетса на позиции опорного полузащитника, тоже не убеждали в крутости нидерландца.

Футбол Хави не подходит Френки

«Он очень важен. Френки может стать символом эпохи в этом клубе. Я очень им доволен, он должен продолжать развитие – забивать голы, ассистировать и быть протагонистом в матчах», – так Хави нахваливал де Йонга в апреле и призывал его вести игру. У полузащитника есть все необходимые скиллы, но этого не происходит. Пока игрок вспыхивает только моментами — под руководством Хави он забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Хавбек мощно провёл февральский выездной матч с «Наполи» в плей-офф Лиги Европы и закончил всесторонний перформанс красивым дальним ударом впритирку со штангой.

Де Йонг празднует гол Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

С тех пор Де Йонг не забивал, а в последних 15 матчах он не отдал ни одной результативной передачи. Форма команды становилась всё хуже после мартовской победы над «Реалом» со счётом 4:0, а недовольство игрой Френки только росло. Справедливо или нет, но болельщики вымещают злобу именно на де Йонге, когда дела «Барсы» идут не очень хорошо.

И игрок, и тренер понимают, что Френки пока не показывает свой максимум. Взгляд Хави на футбол с имеющимся составом отличается от философии его бывшего коуча Пепа Гвардиолы: игрокам центра теперь нужно больше бегать вперёд без мяча. «Нет такого, что я хочу выступать на одной определённой позиции, но мне комфортнее, когда я могу часто встречаться с мячом», – голландец явно не думал, что будет носиться по полю вместо постоянного контроля.

Френки де Йонг полузащитник «Барселоны» «Мы оба полузащитники, босс может меня многому научить. Иногда мы встречаемся в офисе Хави, он показывает видео моих перформансов и объясняет, как мне вывести свою игру на новый уровень. Он отмечает, где я мог бы улучшить позицию или действовать иначе в определенной ситуации».

Де Йонг на протяжении всей карьеры любил пересматривать собственные матчи и проводить работу над ошибками, так что индивидуальный подход тренера ему близок. И всё же чувство неудовлетворённости от совместной работы иногда проступает. «Мы хорошо поговорили – босс сказал, что доверяет мне. Так что все счастливы», – так Френки ответил на вопрос журналиста о поддержке Хави после недавней победы над «Мальоркой» со счётом 2:1.

Де Йонг — профессиональный футболист высокого уровня и не станет публично высказывать недовольство без крайней нужды, но тон игрока и выражение его лица давали понять, что у него в команде не всё гладко. В чём конкретно проблема – в восприятии каталонских медиа, взаимоотношениях с клубом или фанатами – остаётся только догадываться.

Де Йонг уходит с поля после замены Фото: Fran Santiago/Getty Images

Затем де Йонга спросили об эмоциях от концовки сезона «Барсы» — без трофеев и с напряженной борьбой за попадание в Лигу чемпионов. «Конечно, мы разочарованы. Мы выступили неважно, но, надеюсь, мы продолжим развитие, и в следующем году всё сложится иначе», – ответил полузащитник. Максимально шаблонно, ничего личного.

«Барса» по-прежнему в долгах

Сейчас на «Камп Ноу» есть два мнения по ситуации с де Йонгом. Первый лагерь считает, что время ещё есть — Френки всего 25 лет, огромный потенциал никуда не делся. Он уже игрок топ-уровня и может стать лидером команды на ближайшие сезоны. Вторая группа потеряла терпение: по их мнению, полузащитник не оправдал авансов, и пришло время вернуть как можно больше из потраченных на него € 86 млн.

Де Йонг на презентации в «Барселоне» Фото: Eric Alonso/Getty Images

Важный фактор – финансовое положение «Барсы». Огромные долги каталонцев и попытки втиснуться в зарплатные ограничения Ла Лиги добавляют головной боли Лапорте и Алемани. Сложность ситуации понимает и Хави. «Де Йонг – очень важный футболист для меня. Он выходил в старте всегда, за исключением случаев, когда я ротировал состав. Он фундаментальный игрок, но нужно учитывать финансовое положение клуба.

Это касается не только Френки. Он мне очень нравится, но посмотрим, что будет дальше. Ситуация в клубе определяет наши дальнейшие шаги. Я играю важную роль в принятии решений, но мы зависим от финансов. Через несколько дней мы поймём стартовую точку, из которой будем планировать следующий сезон», – сказал коуч за два матча до конца сезона.

В клубной иерархии понимают – продажа де Йонга политически приемлема. Попытка заработать на других игроках, на которых есть спрос – Педри, Гави, Араухо, Ансу Фати – гарантирует взрыв недовольства среди болельщиков. При этом футболисты, к предложениям по которым каталонцы открыты, включая Серджино Деста, Нето, Мартина Брейтуэйта, Самуэля Юмтити, Миралема Пьянича, Клемана Лангле и Мемфиса Депая, вряд ли обеспечат «Барсу» необходимой суммой. «Астон Вилла» выкупила Филиппе Коутиньо за € 20 млн, но этого недостаточно.

Де Йонг и его окружение прекрасно понимают ситуацию. Ещё в декабре его отец Джон сообщил нидерландскому изданию AD: «Я в курсе, что «Барселоне» нужны деньги, и серьёзное предложение по Френки могло бы помочь им, но я не думаю, что он уйдёт». Де Йонг-старший пообщался с прессой сразу после публичного комментария Лапорты о его сыне. Функционер в числе прочего сказал, что полузащитнику «нужно прибавить», если он видит своё долгосрочное будущее в «Барсе».

Де Йонг на скамейке «Барселоны» Фото: David Ramos/Getty Images

После поражения от «Райо» в конце апреля другой функционер «Барселоны» Йорди Круифф сказал испанскому телевидению, что «де Йонг высоко котируется клубом и рынком». На просьбу уточнить, означает ли это, что «сине-гранатовые» рассматривают продажу игрока, Круифф ответил: «Сейчас не время говорить о таких вещах. Мы здесь, чтобы выполнить задачи клуба».

Кто может позволить себе Френки

Многое зависит от того, что ещё случится летом. Лапорте и Алемани будет трудно отказаться от предложения в € 70-80 млн, к тому же де Йонг получает около € 11 млн в год после вычета налогов – у него один из самых «жирных» окладов в команде. Полученные и сэкономленные средства можно будет реинвестировать в другие позиции, которые остро нуждаются в усилении – крайний защитник и центральный нападающий.

При этом общее качество состава в случае продажи не слишком пострадает. Полузащита – возможно, самая сильная линия «блауграны», при этом клуб уже согласовал бесплатное подписание хавбека сборной Кот-д'Ивуара Франка Кессье из «Милана». Параллельно клуб ведёт Карлоса Солера из «Валенсии» – у испанца осталось всего 12 месяцев по действующему контракту, и «Барса» рассчитывает забрать игрока за € 20 млн.

Де Йонг и тен Хаг в «Аяксе» Фото: David Ramos/Getty Images

Самое вероятное направление для де Йонга в случае ухода – Манчестер. Как сообщает The Guardian, новый тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет сделать Френки своим первым приобретением в новой команде. Пара работала вместе полтора года в «Аяксе» и прекрасно знает возможности друг друга. По информации The Athletic, «Сити» сохраняет интерес к игроку ещё со времён «Аякса» и надеется заменить им уходящего Фернандиньо.

Большой вопрос, удастся ли «Барсе» получить согласие на сделку от самого де Йонга. В последние месяцы он проявлял недовольство происходящим на поле, но никогда не говорил о желании сменить обстановку. Напротив, Френки регулярно подчёркивал, что ему нравится жизнь в каталонской столице и он хочет остаться.

Совсем недавно он вместе с девушкой заселился в новый особняк за € 5 млн в районе Педральбес недалеко от «Камп Ноу». Де Йонг был одним из игроков первой команды, в 2020 году согласившихся на реструктуризацию зарплаты ради помощи клубу. The Athletic со ссылкой на источник внутри раздевалки «Барсы» отметил, что убедить Френки уйти будет сложно, особенно ради команды из Лиги Европы – «МЮ» уже пролетел мимо элитного еврокубка на будущий сезон.

У проблемы де Йонга нет простого решения. Хави всё ещё может стать тренером «Барсы», который раскроет лучшие качества игрока и сделает его ключевым футболистом команды. Не менее вероятно, что Лапорта и Алемани ближе к августу сопоставят дебит с крéдитом и настоят на продаже футболиста.