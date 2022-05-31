Французские власти обвинили Клоппа в том, что он способствовал беспорядкам на финале ЛЧ

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в том, что он способствовал хаосу и беспорядкам во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0).
«Эти проблемы есть только в футболе с участием некоторых английских клубов.
Присутствие такого большого количества британских болельщиков без билетов уже было, особенно в 2019 году в Мадриде. И это создавало подобные трудности. Те же проблемы были на «Уэмбли» в прошлом году. Поведение, неорганизованность и огромный рынок поддельных билетов. И напомню, что именно тренер «Ливерпуля» несколько дней назад призывал болельщиков приезжать во Францию даже без билетов.
Мы оказались с десятками и тысячами британских фанатов, часть из которых полностью уважала и покупала билеты или шла в специальную фан-зону. Напомню, что десятки тысяч фанатов в фан-зоне находились без проблем, правила соблюдались ими, но была меньшая, но активная часть, которая конфликтовала с нашей системой безопасности», — приводит слова Дарманена Mirror.
Фанаты прорываются на финал Лиги чемпионов.
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