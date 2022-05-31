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В «Манчестер Юнайтед» вернётся арендованный хавбек, сделка по его трансферу сорвана

В «Манчестер Юнайтед» вернётся арендованный хавбек, сделка по его трансферу сорвана
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Полузащитник «Фламенго» Андреас Перейра, арендованный у «Манчестер Юнайтед», вернётся в английскую команду. Об этом сообщил агент футболист Джулиано Бертолуччи.

«Он собирается вернуться в европейский футбол», — приводит слова Бертолуччи журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Фламенго», имевший опцию на выкуп игрока, активирует её. Однако переговоры были сорваны.

Перейра выступал за бразильскую команду с лета 2021 года. С тех пор в 45 матчах во всех турнирах он забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Соглашение между Перейрой и «Манчестер Юнайтед» истекает в конце следующего сезона. Перейра оказался в структуре манкунианцев в 2012 году.

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