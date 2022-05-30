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«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление для защиты в чемпионате Испании

«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление для защиты в чемпионате Испании
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«Манчестер Юнайтед» связался с агентами защитника «Вильярреала» Пау Торреса по поводу возможного перехода испанского футболиста в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

25-летний Торрес — воспитанник «Вильярреала». В минувшем сезоне Пау вместе с командой дошёл до полуфинала Лиги чемпионов и занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В 134 матчах за «Вильярреал» Торрес отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Его соглашение с командой истекает в 2024 году.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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