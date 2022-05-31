«Сити» интересуется Кукурельей, поэтому клуб предложил Зинченко «Эвертону» и «Ньюкаслу»

«Манчестер Сити» намерен укрепить состав левым защитником и интересуется игроком «Брайтона» Марком Кукурельей. Для осуществления этого трансфера «Сити» готов расстаться с украинским футболистом Александром Зинченко. Английский клуб предложил «Эвертону» и «Ньюкаслу» подписать Зинченко. Об этом сообщает The Athletic.
В команде Хосепа Гвардиолы украинец чаще всего играл на левом фланге обороны, но после перехода в другой клуб он, вероятно, будет больше использоваться в полузащите.
«Эвертон», который в зимнее трансферное окно подписал левого защитника Виталия Миколенко на замену Луке Диню, вероятно будет искать варианты усиления полузащиты. Если Зинченко перейдёт в «Эвертон», то его, скорее всего, будут использовать в центре поля.
Заинтересованность «Ньюкасла» в трансфере Александра Зинченко будет зависеть от того, выкупит ли клуб Мэтта Таргетта у «Астон Виллы».
Ранее сообщалось об интересе к футболисту «Манчестер Сити» со стороны «Арсенала». В минувшем сезоне 25-летний Александр Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах и сделал шесть результативных передач.
- 31 мая 2022
-
12:17
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
12:01
-
12:01
-
12:00
-
11:43
-
11:20
-
11:17
-
11:13
-
11:10
-
11:09
-
11:06
-
11:01
-
10:45
-
10:28
-
10:21
-
10:15
-
10:12
-
10:06
-
10:01
-
10:00
-
09:34
-
09:33
-
09:27
-
09:24
-
09:16
-
09:14
-
09:09
-
09:00
-
08:42
-
08:29
-
08:23
-
08:05