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Марио Гётце может перейти в «Милан»

Марио Гётце может перейти в «Милан»
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Полузащитник ПСВ Марио Гётце близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. У футболиста есть несколько вариантов продолжения карьеры, информирует в своём «твиттере» журналист Патрик Бергер.

Согласно сведениям источника, в услугах 29-летнего немецкого плеймейкера заинтересованы «Бенфика» и «Милан». Представители клубов уже вступили в переговоры по Гётце. В действующем контракте Марио с ПСВ прописана сумма отступных, которая оценивается в € 4-5 млн.

Напомним, Гётце стал игроком ПСВ в 2020 году, перейдя из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. В 52 матчах сезона-2021/20200 на счету Гётце 12 забитых голов и 11 результативных передач.

Соглашение между Гётце и ПСВ истекает в 2024 году. Рыночная стоимость немецкого полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 12 млн.

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