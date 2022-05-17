Какие трансферы уже состоялись в Европе? Топ-клубы усилились ещё до открытия окна!

В ближайшие выходные финишируют европейские топ-лиги. Летнее трансферное окно откроется нескоро, но клубы уже вовсю усиливают составы на будущее. Рассказываем обо всех трансферах, которые состоялись в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
АПЛ: четыре трансфера
Филиппе Коутиньо, полузащитник, из «Барселоны» в «Астон Виллу» за € 20 млн
С января бразилец играет за «Астон Виллу» на правах аренды, а 1 июля английский клуб переведёт сине-гранатовым € 20 млн за полноценный трансфер. За последние годы полузащитник ощутимо регрессировал. Даже не верится, что три с половиной года назад «Барселона» отдала за него € 135 млн. В «Астон Вилле» Коутиньо играет регулярно, но результативных действий у него немного – 4+3 в 17 матчах. Сейчас у Филиппе длится девятиматчевая серия без забитых мячей и голевых пасов.
Филиппе Коутиньо
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
Мэтт Тёрнер, вратарь, из «Нью-Инглэнд» в «Арсенал» за € 6,36 млн
24-летний голкипер сборной США впервые в карьере попробует силы в Европе. В «Арсенале» он поборется за место первого номера с Берндом Лено и Аароном Рамсдейлом. Последний является основным вратарём в этом сезоне (32 матча, 36 пропущенных голов, 12 игр «на ноль»). Что касается Тёрнера, то он сыграл больше 100 матчей за «Нью-Инглэнд» и вместе со сборной США примет участие в ЧМ-2022. В сезоне-2021 Мэтт провёл 28 игр в регулярном чемпионате МЛС, пропустил 35 голов и пять раз сыграл «на ноль». В плей-офф его клуб проиграл будущим чемпионам «Нью-Йорк Сити» в четвертьфинале в серии пенальти.
Эрлинг Холанд, нападающий, из «Боруссии» Д в «Манчестер Сити» за € 75 млн
Главный трансфер лета уже состоялся – Холанд стал игроком «горожан». Есть ощущение, что дортмундская «Боруссия» сильно продешевила. Для сравнения: за нераскрывшихся Усмана Дембеле и Филиппе Коутиньо «Барселона» отдала в два раза больше. За два с половиной года Холанд наколотил 86 голов и сделал 23 передачи в 89 матчах. Борьбу за него вели все ведущие клубы мира, а выиграл её «Манчестер Сити».
Хван Хи Чан, полузащитник, из «Лейпцига» в «Вулверхэмптон» за € 16,7 млн
Этот сезон южнокореец проводит на правах аренды за «волков». В 29 матчах АПЛ он забил пять голов и сделал один ассист – не густо для вингера, сыгравшего 20 игр с первых минут. «Лейпциг» же провернул классную сделку: два года назад Хи Чан перешёл в немецкий клуб за € 12 млн и не заиграл. Таким образом, команде Доменико Тедеско удалось даже заработать на провальном трансфере.
Ла Лига: пять трансферов
Самуэль Лино, полузащитник, из «Жил Висенте» в «Атлетико» за € 6,5 млн
22-летний бразилец стрельнул в этом сезоне: 14 голов и пять результативных передач в 38 матчах во всех турнирах. Контракт Лино с «Жил Висенте» был рассчитан до лета 2024 года. «Атлетико» можно поздравить с удачной сделкой. Во-первых, сумма трансфера небольшая. Во-вторых, перспективный бразилец способен вырасти в суперзвезду, и «матрасники» могут на нём заработать.
Луис Энрике, полузащитник, из «Флуминенсе» в «Бетис» за € 12,6 млн
«Бетис» этим летом делает ставку на бразильский рынок. Трансфер Энрике рассчитан на перспективу. К 21 году левый вингер сыграл больше 100 матчей за «Флуминенсе» и отметился 21 результативным действием. Также в этом сезоне Энрике принял участие в четырёх матчах Кубка Либертадорес: забил гол и сделал три ассиста.
Луис Энрике
Фото: Wagner Meier/Getty Images
Виллиан Жозе, нападающий, из «Реала Сосьедад» в «Бетис» за € 8,5 млн
Этот сезон бразилец проводит за «Бетис» на правах аренды и 1 июля заключит полноценный контракт. Стоит отметить, что стоимость Жозе соответствует его игре. Виллиан сыграл 43 матча во всех турнирах этого сезона, забил 11 голов и сделал пять результативных пасов. Вместе с «Бетисом» форвард выиграл в апреле Кубок Испании, обыграв в финале «Валенсию». Жозе провёл на поле 18 минут, а в серии пенальти реализовал свой удар.
Уго Дуро, нападающий, из «Хетафе» в «Валенсию» за € 4 млн
В этом сезоне 22-летний форвард провёл рекордное количество минут в Ла Лиге. Сейчас Дуро играет за «Валенсию» на правах аренды, а с нового сезона будет выступать за «летучих мышей» на постоянной основе. Уго является игроком старта у Хосе Бордаласа: в 30 матчах чемпионата Испании нападающий оформил 7+3 по системе «гол+пас». Кроме того, благодаря его результативным действиям «Валенсия» дошла до финала Кубка Испании, который проиграла в серии пенальти. Уго забил гол и в финале, но для победы его не хватило.
Другие трансферы Ла Лиги:
- Унаи Лопес, полузащитник, из «Атлетика» в «Райо Вальекано» за €? млн
Серия А: 24 трансфера
Хоакин Корреа, полузащитник, из «Лацио» в «Интер» за € 23,6 млн
За время аренды аргентинец сыграл 35 матчей за «Интер». У Корреа шесть результативных действий (четыре гола, два ассиста). Полузащитник чаще выходил на замену, нежели появлялся с первых минут. Скорее всего, «Интер» видит в Хоакине игрока стартового состава, так как приобретение футболиста за такую сумму для ротации – слишком дорогое удовольствие. Корреа уже выиграл два трофея с «Интером» (Кубок и Суперкубок Италии) и имеет шансы на третий. Чтобы первенствовать в Серии А, его команде нужна собственная победа в заключительном туре и поражение «Милана», идущего на первом месте.
Хвича Кварацхелия, полузащитник, из «Динамо» Батуми в «Наполи» за € 10 млн
Очередная сага с трансфером закончилась. Кварацхелия перешёл в «Наполи» транзитом через «Динамо» Батуми. До конца нет понимания, заработает ли на Хвиче хоть что-то «Рубин». В батумском «Динамо» Кварацхелия сыграл восемь матчей, забил четыре гола и сделал один ассист. В «Наполи» Хвича будет выступать под руководством экс-тренера «Зенита» Лучано Спаллетти. Согласно данным La Gazzetta dello Sport, грузин будет зарабатывать в Италии € 1 млн в год.
«Он сильный, мускулистый игрок, умеющий действовать на ограниченном пространстве. Один из тех футболистов, которые могут найти гениальное решение среди имеющихся вариантов. С такими игроками любят работать все тренеры, ко всему прочему он ещё и забивает голы», – высказался об игровых качествах Кварацхелии Спаллетти.
Хвича Кварацхелия
Фото: dinamo.ge
Жереми Бога, полузащитник, из «Сассуоло» в «Аталанту» за € 22 млн
25-летний вингер заключит с «Аталантой» полноценный контракт. Полузащитник оправдал ожидания Джан Пьеро Гасперини, проведя 21 матч во всех турнирах (два гола, одна результативная передача). У Алексея Миранчука остаётся конкурент за место в стартовом составе.
Федерико Кьеза, нападающий, из «Фиорентины» в «Ювентус» за € 40 млн
Спустя долгое время права на Кьезу будут принадлежать «Ювентусу». За этот клуб он провёл уже 61 матч и отметился 18 голами и 14 передачами. В этом сезоне нападающий сыграл всего 18 матчей во всех турнирах — следствие четырёх травм. Сейчас Кьеза восстанавливается после разрыва крестообразной связки и на поле вернётся не раньше августа.
Федерико Кьеза
Фото: Valerio Pennicino/Getty Images
Другие трансферы Серии А:
- Матеус Энрике, полузащитник, из «Гремио» в «Сассуоло» за € 8 млн.
- Эмиль Сейде, полузащитник, из «Русенборга» в «Сассуоло» за € 3 млн.
- Абду Харруи, полузащитник, из «Спарты» Роттердам в «Сассуоло» за € 3 млн.
- Риккардо Чиерво, полузащитник, из «Ромы» в «Сассуоло» за € 2 млн.
- Франческо Капуто, нападающий, из «Сассуоло» в «Сампдорию» за € 3,5 млн.
- Джанлука Капрари, нападающий, из «Сампдории» в «Верону» за € 4 млн.
- Мартин Онгла, полузащитник, из «Антверпена» в «Верону» за € 3,7 млн.
- Лоренцо Монтипо, вратарь, из «Беневенто» в «Верону» за € 1 млн.
- Точи Чуквуани, полузащитник, из «Норшелланна» в «Верону» бесплатно.
- Филиппо Мелегони, полузащитник, из «Аталанты» в «Дженоа» за € 4 млн.
- Бето, нападающий, из «Портимоненсе» в «Удинезе» за € 7 млн.
- Дестини Удоджи, защитник, из «Вероны» в «Удинезе» за € 4 млн.
- Фести Эбоселе, защитник, из «Дерби» в «Удинезе» бесплатно.
- Санди Ловрич, полузащитник, из «Лугано» в «Удинезе» бесплатно.
- Аркадиуш Река, защитник, из «Аталанты» в «Специю» за € 2 млн.
- Мехди Бурабиа, полузащитник, из «Сассуоло» в «Специю» за € 1,5 млн.
- Этрит Бериша, вратарь, из СПАЛа в «Торино» за € 300 тыс.
- Либерато Какаче, защитник, из «Сент-Труйдена» в «Эмполи» за € 3 млн.
- Петар Стоянович, защитник, из «Динамо» Загреб в «Эмполи» за € 1,2 млн.
- Павел Ярожинский, защитник, из «Дженоа» в «Салернитану» за €? млн.
Бундеслига: 29 трансферов
Карим Адейеми, нападающий, из «Зальцбурга» в «Боруссию» Д за € 30 млн
20-летний немец идёт по пути Холанда. Карим настрелял 19 голов в 28 матчах и теперь пришёл в «Боруссию» на смену норвежцу. Адейеми провёл 93 встречи за «Зальцбург», в которых забил 33 гола и сделал 24 голевые передачи.
Карим Адейеми
Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images
Нико Шлоттербек, защитник, из «Фрайбурга» в «Боруссию» Д за € 20 млн
22-летний центральный защитник прогрессирует невероятными темпами. В этом сезоне Шлоттербек является игроком стартового состава «Фрайбурга», а в марте дебютировал за сборную Германии, пусть и в товарищеском матче. В 2021 году Нико стал победителем молодёжного чемпионата Европы с национальной командой Германии до 21 года. «Боруссия» приобрела классного игрока, который в перспективе может стать ключевым игроком сборной.
Никлас Зюле, защитник, из «Баварии» в «Боруссию» Д бесплатно
Похоже, молодой Шлоттербек будет играть в паре с экс-защитником «Баварии». Зюле был основным в «Баварии», но не стал с ней продлевать контракт и принял новый вызов, подписав соглашение с дортмундской «Боруссией». «У Никласа были и другие варианты, в том числе более выгодные в денежном плане. Но после первого контакта с «Боруссией» он довольно быстро принял решение. Я был впечатлён его решительностью», – заявил агент игрока. За пять лет защитник выиграл с «Баварией» пять чемпионств, два Кубка Германии, четыре Суперкубка страны, одну Лигу чемпионов, один Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.
Маттиас Гинтер, защитник, из «Боруссии» М во «Фрайбург» бесплатно
Гинтер вернулся домой. Защитник начинал карьеру во «Фрайбурге», после чего перешёл в дортмундскую «Боруссию», а затем в мёнхенгладбахскую. С Дортмундом Маттиас выиграл Кубок Германии и Суперкубок, а со сборной Германии — Кубок конфедераций и чемпионат мира. В этом сезоне Гинтер был основным игроком команды и сыграл 28 матчей в Бундеслиге.
Рандаль Коло Муани, нападающий, из «Нанта» в «Айнтрахт» бесплатно
23-летний француз проводит второй неплохой сезон во Франции. На его счету 12 голов и пять результативных передач. Вместе с «Нантом» Рандаль завоевал Кубок Франции. Теперь он усилит «Айнтрахт», достигший финала Лиги Европы.
Другие трансферы Бундеслиги:
- Марсель Лотка, вратарь, из «Герты» в «Боруссию» Д бесплатно.
- Янис Бласвих, вратарь, из «Хераклеса» в «Лейпциг» бесплатно.
- Данило Духи, защитник, из «Витесса» в «Унион» бесплатно.
- Пауль Сегуин, полузащитник, из «Гройтера» в «Унион» бесплатно.
- Яник Хаберер, полузащитник, из «Фрайбурга» в «Унион» бесплатно.
- Доминик Кор, полузащитник, из «Айнтрахта» в «Майнц» за € 3 млн.
- Маркус Ингвартсен, нападающий, из «Униона» в «Майнц» за € 2,3 млн.
- Делано Бургзорг, полузащитник, из «Хераклеса» в «Майнц» за € 2 млн.
- Антони Каси, защитник, из «Страсбурга» в «Майнц» бесплатно.
- Аймен Баркок, полузащитник, из «Айнтрахта» в «Майнц» бесплатно.
- Данни да Коста, защитник, из «Айнтрахта» в «Майнц» бесплатно.
- Финн Оле Беккер, полузащитник, из «Санкт-Паули» в «Хоффенхайм» бесплатно.
- Гриша Прёмель, полузащитник, из «Униона» в «Хоффенхайм» бесплатно.
- Жером Онгюэне, защитник, из «Зальцбурга» в «Айнтрахт» бесплатно.
- Фариде Алиду, полузащитник, из «Гамбурга» в «Айнтрахт» бесплатно.
- Якуб Каминьски, полузащитник, из «Леха» в «Вольфсбург» за € 10 млн.
- Патрик Виммер, полузащитник, из «Арминии» в «Вольфсбург» за € 4,1 млн.
- Филипп Хофманн, нападающий, из «Карлсруэ» в «Бохум» бесплатно.
- Максимилиан Бауэр, защитник, из «Гройтера» в «Аугсбург» бесплатно.
- Константинос Мавропанос, защитник, из «Арсенала» в «Штутгарт» за € 3 млн.
- Томас Ауэян, полузащитник, из «АЗ Алкмар» в «Шальке» за € 2 млн.
- Родриго Саласар, полузащитник, из «Айнтрахта» в «Шальке» за € 1,5 млн.
- Марвин Пирингер, нападающий, из «Фрайбург-2» в «Шальке» за € 500 тыс.
- Лео Граймль, защитник, из «Рапида» в «Шальке» бесплатно.
Лига 1: 13 трансферов
Пау Лопес, вратарь, из «Ромы» в «Марсель» за € 12 млн
Летом будет заключена полноценная сделка по переходу Лопеса в «Марсель». В этом сезоне вратарь сыграл 36 матчей за французский клуб во всех турнирах, пропустил 43 гола и 12 игр засушил.
Пау Лопес
Фото: John Berry/Getty Images
Маттео Гендузи, полузащитник, из «Арсенала» в «Марсель» за € 11 млн
Гендузи, как и Лопес, на хорошем счету в «Марселе». Полузащитник провёл неплохой сезон на правах аренды: за 55 матчей забил пять голов и сделал 14 результативных передач. «Марсель» приобрёл классного мастера, который не только выполняет большой объём работы сзади, но и эффективно помогает атаке.
Аркадиуш Милик, нападающий, из «Наполи» в «Марсель» за € 9 млн
Как и Гендузи, Милик уже внёс большой вклад в успех «Марселя». За полтора года аренды поляк забил 30 голов и сделал две передачи в 52 матчах. Форвард забивал во всех турнирах, в которых принимал участие. У Милика отличная эффективность – в среднем он огорчает соперника голом или делает ассист каждые 111 минут.
Дженгиз Ундер, полузащитник, из «Ромы» в «Марсель» за € 8,4 млн
Турецкий вингер сыграл 45 матчей за «Марсель» в этом сезоне на правах аренды. У Ундера 12 голов и пять результативных передач. До «Марселя» он ездил по аренде в «Лестер».
Другие трансферы в Лиге 1:
- Тео Сент-Люс, защитник, из «Нима» в «Монпелье» бесплатно.
- Арно Норден, полузащитник, из «Сент-Этьена» в «Монпелье» бесплатно.
- Рафал Стрончек, вратарь, из «Сталь Мелец» в «Бордо» бесплатно.
- Яхья Фофана, вратарь, из «Гавра» в «Анже» бесплатно.
- Амин Салама, нападающий, из «Дюнкерка» в «Анже» бесплатно.
- Химад Абделли, полузащитник, из «Гавра» в «Анже» бесплатно.
- Эндрю Гравийон, защитник, из «Интера» в «Реймс» за € 3,5 млн.
- Жан-Эд Ахолу, полузащитник, из «Монако» в «Страсбург» за € 3 млн.
- Люка Перрен, защитник, из «Марселя» в «Страсбург» за € 1,5 млн.
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