Какие трансферы уже состоялись в Европе? Топ-клубы усилились ещё до открытия окна!

В ближайшие выходные финишируют европейские топ-лиги. Летнее трансферное окно откроется нескоро, но клубы уже вовсю усиливают составы на будущее. Рассказываем обо всех трансферах, которые состоялись в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

АПЛ: четыре трансфера

Филиппе Коутиньо, полузащитник, из «Барселоны» в «Астон Виллу» за € 20 млн

С января бразилец играет за «Астон Виллу» на правах аренды, а 1 июля английский клуб переведёт сине-гранатовым € 20 млн за полноценный трансфер. За последние годы полузащитник ощутимо регрессировал. Даже не верится, что три с половиной года назад «Барселона» отдала за него € 135 млн. В «Астон Вилле» Коутиньо играет регулярно, но результативных действий у него немного – 4+3 в 17 матчах. Сейчас у Филиппе длится девятиматчевая серия без забитых мячей и голевых пасов.

Филиппе Коутиньо Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Мэтт Тёрнер, вратарь, из «Нью-Инглэнд» в «Арсенал» за € 6,36 млн

24-летний голкипер сборной США впервые в карьере попробует силы в Европе. В «Арсенале» он поборется за место первого номера с Берндом Лено и Аароном Рамсдейлом. Последний является основным вратарём в этом сезоне (32 матча, 36 пропущенных голов, 12 игр «на ноль»). Что касается Тёрнера, то он сыграл больше 100 матчей за «Нью-Инглэнд» и вместе со сборной США примет участие в ЧМ-2022. В сезоне-2021 Мэтт провёл 28 игр в регулярном чемпионате МЛС, пропустил 35 голов и пять раз сыграл «на ноль». В плей-офф его клуб проиграл будущим чемпионам «Нью-Йорк Сити» в четвертьфинале в серии пенальти.

Эрлинг Холанд, нападающий, из «Боруссии» Д в «Манчестер Сити» за € 75 млн

Главный трансфер лета уже состоялся – Холанд стал игроком «горожан». Есть ощущение, что дортмундская «Боруссия» сильно продешевила. Для сравнения: за нераскрывшихся Усмана Дембеле и Филиппе Коутиньо «Барселона» отдала в два раза больше. За два с половиной года Холанд наколотил 86 голов и сделал 23 передачи в 89 матчах. Борьбу за него вели все ведущие клубы мира, а выиграл её «Манчестер Сити».

Хван Хи Чан, полузащитник, из «Лейпцига» в «Вулверхэмптон» за € 16,7 млн

Этот сезон южнокореец проводит на правах аренды за «волков». В 29 матчах АПЛ он забил пять голов и сделал один ассист – не густо для вингера, сыгравшего 20 игр с первых минут. «Лейпциг» же провернул классную сделку: два года назад Хи Чан перешёл в немецкий клуб за € 12 млн и не заиграл. Таким образом, команде Доменико Тедеско удалось даже заработать на провальном трансфере.

Ла Лига: пять трансферов

Самуэль Лино, полузащитник, из «Жил Висенте» в «Атлетико» за € 6,5 млн

22-летний бразилец стрельнул в этом сезоне: 14 голов и пять результативных передач в 38 матчах во всех турнирах. Контракт Лино с «Жил Висенте» был рассчитан до лета 2024 года. «Атлетико» можно поздравить с удачной сделкой. Во-первых, сумма трансфера небольшая. Во-вторых, перспективный бразилец способен вырасти в суперзвезду, и «матрасники» могут на нём заработать.

Луис Энрике, полузащитник, из «Флуминенсе» в «Бетис» за € 12,6 млн

«Бетис» этим летом делает ставку на бразильский рынок. Трансфер Энрике рассчитан на перспективу. К 21 году левый вингер сыграл больше 100 матчей за «Флуминенсе» и отметился 21 результативным действием. Также в этом сезоне Энрике принял участие в четырёх матчах Кубка Либертадорес: забил гол и сделал три ассиста.

Луис Энрике Фото: Wagner Meier/Getty Images

Виллиан Жозе, нападающий, из «Реала Сосьедад» в «Бетис» за € 8,5 млн

Этот сезон бразилец проводит за «Бетис» на правах аренды и 1 июля заключит полноценный контракт. Стоит отметить, что стоимость Жозе соответствует его игре. Виллиан сыграл 43 матча во всех турнирах этого сезона, забил 11 голов и сделал пять результативных пасов. Вместе с «Бетисом» форвард выиграл в апреле Кубок Испании, обыграв в финале «Валенсию». Жозе провёл на поле 18 минут, а в серии пенальти реализовал свой удар.

Уго Дуро, нападающий, из «Хетафе» в «Валенсию» за € 4 млн

В этом сезоне 22-летний форвард провёл рекордное количество минут в Ла Лиге. Сейчас Дуро играет за «Валенсию» на правах аренды, а с нового сезона будет выступать за «летучих мышей» на постоянной основе. Уго является игроком старта у Хосе Бордаласа: в 30 матчах чемпионата Испании нападающий оформил 7+3 по системе «гол+пас». Кроме того, благодаря его результативным действиям «Валенсия» дошла до финала Кубка Испании, который проиграла в серии пенальти. Уго забил гол и в финале, но для победы его не хватило.

Другие трансферы Ла Лиги:

Унаи Лопес, полузащитник, из «Атлетика» в «Райо Вальекано» за €? млн

Серия А: 24 трансфера

Хоакин Корреа, полузащитник, из «Лацио» в «Интер» за € 23,6 млн

За время аренды аргентинец сыграл 35 матчей за «Интер». У Корреа шесть результативных действий (четыре гола, два ассиста). Полузащитник чаще выходил на замену, нежели появлялся с первых минут. Скорее всего, «Интер» видит в Хоакине игрока стартового состава, так как приобретение футболиста за такую сумму для ротации – слишком дорогое удовольствие. Корреа уже выиграл два трофея с «Интером» (Кубок и Суперкубок Италии) и имеет шансы на третий. Чтобы первенствовать в Серии А, его команде нужна собственная победа в заключительном туре и поражение «Милана», идущего на первом месте.

Хвича Кварацхелия, полузащитник, из «Динамо» Батуми в «Наполи» за € 10 млн

Очередная сага с трансфером закончилась. Кварацхелия перешёл в «Наполи» транзитом через «Динамо» Батуми. До конца нет понимания, заработает ли на Хвиче хоть что-то «Рубин». В батумском «Динамо» Кварацхелия сыграл восемь матчей, забил четыре гола и сделал один ассист. В «Наполи» Хвича будет выступать под руководством экс-тренера «Зенита» Лучано Спаллетти. Согласно данным La Gazzetta dello Sport, грузин будет зарабатывать в Италии € 1 млн в год.

«Он сильный, мускулистый игрок, умеющий действовать на ограниченном пространстве. Один из тех футболистов, которые могут найти гениальное решение среди имеющихся вариантов. С такими игроками любят работать все тренеры, ко всему прочему он ещё и забивает голы», – высказался об игровых качествах Кварацхелии Спаллетти.

Хвича Кварацхелия Фото: dinamo.ge

Жереми Бога, полузащитник, из «Сассуоло» в «Аталанту» за € 22 млн

25-летний вингер заключит с «Аталантой» полноценный контракт. Полузащитник оправдал ожидания Джан Пьеро Гасперини, проведя 21 матч во всех турнирах (два гола, одна результативная передача). У Алексея Миранчука остаётся конкурент за место в стартовом составе.

Федерико Кьеза, нападающий, из «Фиорентины» в «Ювентус» за € 40 млн

Спустя долгое время права на Кьезу будут принадлежать «Ювентусу». За этот клуб он провёл уже 61 матч и отметился 18 голами и 14 передачами. В этом сезоне нападающий сыграл всего 18 матчей во всех турнирах — следствие четырёх травм. Сейчас Кьеза восстанавливается после разрыва крестообразной связки и на поле вернётся не раньше августа.

Федерико Кьеза Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Другие трансферы Серии А:

Матеус Энрике, полузащитник, из «Гремио» в «Сассуоло» за € 8 млн.

Эмиль Сейде, полузащитник, из «Русенборга» в «Сассуоло» за € 3 млн.

Абду Харруи, полузащитник, из «Спарты» Роттердам в «Сассуоло» за € 3 млн.

Риккардо Чиерво, полузащитник, из «Ромы» в «Сассуоло» за € 2 млн.

Франческо Капуто, нападающий, из «Сассуоло» в «Сампдорию» за € 3,5 млн.

Джанлука Капрари, нападающий, из «Сампдории» в «Верону» за € 4 млн.

Мартин Онгла, полузащитник, из «Антверпена» в «Верону» за € 3,7 млн.

Лоренцо Монтипо, вратарь, из «Беневенто» в «Верону» за € 1 млн.

Точи Чуквуани, полузащитник, из «Норшелланна» в «Верону» бесплатно.

Филиппо Мелегони, полузащитник, из «Аталанты» в «Дженоа» за € 4 млн.

Бето, нападающий, из «Портимоненсе» в «Удинезе» за € 7 млн.

Дестини Удоджи, защитник, из «Вероны» в «Удинезе» за € 4 млн.

Фести Эбоселе, защитник, из «Дерби» в «Удинезе» бесплатно.

Санди Ловрич, полузащитник, из «Лугано» в «Удинезе» бесплатно.

Аркадиуш Река, защитник, из «Аталанты» в «Специю» за € 2 млн.

Мехди Бурабиа, полузащитник, из «Сассуоло» в «Специю» за € 1,5 млн.

Этрит Бериша, вратарь, из СПАЛа в «Торино» за € 300 тыс.

Либерато Какаче, защитник, из «Сент-Труйдена» в «Эмполи» за € 3 млн.

Петар Стоянович, защитник, из «Динамо» Загреб в «Эмполи» за € 1,2 млн.

Павел Ярожинский, защитник, из «Дженоа» в «Салернитану» за €? млн.

Бундеслига: 29 трансферов

Карим Адейеми, нападающий, из «Зальцбурга» в «Боруссию» Д за € 30 млн

20-летний немец идёт по пути Холанда. Карим настрелял 19 голов в 28 матчах и теперь пришёл в «Боруссию» на смену норвежцу. Адейеми провёл 93 встречи за «Зальцбург», в которых забил 33 гола и сделал 24 голевые передачи.

Карим Адейеми Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Нико Шлоттербек, защитник, из «Фрайбурга» в «Боруссию» Д за € 20 млн

22-летний центральный защитник прогрессирует невероятными темпами. В этом сезоне Шлоттербек является игроком стартового состава «Фрайбурга», а в марте дебютировал за сборную Германии, пусть и в товарищеском матче. В 2021 году Нико стал победителем молодёжного чемпионата Европы с национальной командой Германии до 21 года. «Боруссия» приобрела классного игрока, который в перспективе может стать ключевым игроком сборной.

Никлас Зюле, защитник, из «Баварии» в «Боруссию» Д бесплатно

Похоже, молодой Шлоттербек будет играть в паре с экс-защитником «Баварии». Зюле был основным в «Баварии», но не стал с ней продлевать контракт и принял новый вызов, подписав соглашение с дортмундской «Боруссией». «У Никласа были и другие варианты, в том числе более выгодные в денежном плане. Но после первого контакта с «Боруссией» он довольно быстро принял решение. Я был впечатлён его решительностью», – заявил агент игрока. За пять лет защитник выиграл с «Баварией» пять чемпионств, два Кубка Германии, четыре Суперкубка страны, одну Лигу чемпионов, один Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

Маттиас Гинтер, защитник, из «Боруссии» М во «Фрайбург» бесплатно

Гинтер вернулся домой. Защитник начинал карьеру во «Фрайбурге», после чего перешёл в дортмундскую «Боруссию», а затем в мёнхенгладбахскую. С Дортмундом Маттиас выиграл Кубок Германии и Суперкубок, а со сборной Германии — Кубок конфедераций и чемпионат мира. В этом сезоне Гинтер был основным игроком команды и сыграл 28 матчей в Бундеслиге.

Рандаль Коло Муани, нападающий, из «Нанта» в «Айнтрахт» бесплатно

23-летний француз проводит второй неплохой сезон во Франции. На его счету 12 голов и пять результативных передач. Вместе с «Нантом» Рандаль завоевал Кубок Франции. Теперь он усилит «Айнтрахт», достигший финала Лиги Европы.

Другие трансферы Бундеслиги:

Марсель Лотка, вратарь, из «Герты» в «Боруссию» Д бесплатно.

Янис Бласвих, вратарь, из «Хераклеса» в «Лейпциг» бесплатно.

Данило Духи, защитник, из «Витесса» в «Унион» бесплатно.

Пауль Сегуин, полузащитник, из «Гройтера» в «Унион» бесплатно.

Яник Хаберер, полузащитник, из «Фрайбурга» в «Унион» бесплатно.

Доминик Кор, полузащитник, из «Айнтрахта» в «Майнц» за € 3 млн.

Маркус Ингвартсен, нападающий, из «Униона» в «Майнц» за € 2,3 млн.

Делано Бургзорг, полузащитник, из «Хераклеса» в «Майнц» за € 2 млн.

Антони Каси, защитник, из «Страсбурга» в «Майнц» бесплатно.

Аймен Баркок, полузащитник, из «Айнтрахта» в «Майнц» бесплатно.

Данни да Коста, защитник, из «Айнтрахта» в «Майнц» бесплатно.

Финн Оле Беккер, полузащитник, из «Санкт-Паули» в «Хоффенхайм» бесплатно.

Гриша Прёмель, полузащитник, из «Униона» в «Хоффенхайм» бесплатно.

Жером Онгюэне, защитник, из «Зальцбурга» в «Айнтрахт» бесплатно.

Фариде Алиду, полузащитник, из «Гамбурга» в «Айнтрахт» бесплатно.

Якуб Каминьски, полузащитник, из «Леха» в «Вольфсбург» за € 10 млн.

Патрик Виммер, полузащитник, из «Арминии» в «Вольфсбург» за € 4,1 млн.

Филипп Хофманн, нападающий, из «Карлсруэ» в «Бохум» бесплатно.

Максимилиан Бауэр, защитник, из «Гройтера» в «Аугсбург» бесплатно.

Константинос Мавропанос, защитник, из «Арсенала» в «Штутгарт» за € 3 млн.

Томас Ауэян, полузащитник, из «АЗ Алкмар» в «Шальке» за € 2 млн.

Родриго Саласар, полузащитник, из «Айнтрахта» в «Шальке» за € 1,5 млн.

Марвин Пирингер, нападающий, из «Фрайбург-2» в «Шальке» за € 500 тыс.

Лео Граймль, защитник, из «Рапида» в «Шальке» бесплатно.

Лига 1: 13 трансферов

Пау Лопес, вратарь, из «Ромы» в «Марсель» за € 12 млн

Летом будет заключена полноценная сделка по переходу Лопеса в «Марсель». В этом сезоне вратарь сыграл 36 матчей за французский клуб во всех турнирах, пропустил 43 гола и 12 игр засушил.

Пау Лопес Фото: John Berry/Getty Images

Маттео Гендузи, полузащитник, из «Арсенала» в «Марсель» за € 11 млн

Гендузи, как и Лопес, на хорошем счету в «Марселе». Полузащитник провёл неплохой сезон на правах аренды: за 55 матчей забил пять голов и сделал 14 результативных передач. «Марсель» приобрёл классного мастера, который не только выполняет большой объём работы сзади, но и эффективно помогает атаке.

Аркадиуш Милик, нападающий, из «Наполи» в «Марсель» за € 9 млн

Как и Гендузи, Милик уже внёс большой вклад в успех «Марселя». За полтора года аренды поляк забил 30 голов и сделал две передачи в 52 матчах. Форвард забивал во всех турнирах, в которых принимал участие. У Милика отличная эффективность – в среднем он огорчает соперника голом или делает ассист каждые 111 минут.

Дженгиз Ундер, полузащитник, из «Ромы» в «Марсель» за € 8,4 млн

Турецкий вингер сыграл 45 матчей за «Марсель» в этом сезоне на правах аренды. У Ундера 12 голов и пять результативных передач. До «Марселя» он ездил по аренде в «Лестер».

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