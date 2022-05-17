Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы Европы, лето-2022: трансферы АПЛ, Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги, Лиги 1

Какие трансферы уже состоялись в Европе? Топ-клубы усилились ещё до открытия окна!
Павел Прохоров
Трансферы Европы, лето-2022
Комментарии
Здесь все состоявшиеся переходы в чемпионатах «большой пятёрки».

В ближайшие выходные финишируют европейские топ-лиги. Летнее трансферное окно откроется нескоро, но клубы уже вовсю усиливают составы на будущее. Рассказываем обо всех трансферах, которые состоялись в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

АПЛ: четыре трансфера

Филиппе Коутиньо, полузащитник, из «Барселоны» в «Астон Виллу» за € 20 млн

С января бразилец играет за «Астон Виллу» на правах аренды, а 1 июля английский клуб переведёт сине-гранатовым € 20 млн за полноценный трансфер. За последние годы полузащитник ощутимо регрессировал. Даже не верится, что три с половиной года назад «Барселона» отдала за него € 135 млн. В «Астон Вилле» Коутиньо играет регулярно, но результативных действий у него немного – 4+3 в 17 матчах. Сейчас у Филиппе длится девятиматчевая серия без забитых мячей и голевых пасов.

Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Мэтт Тёрнер, вратарь, из «Нью-Инглэнд» в «Арсенал» за € 6,36 млн

24-летний голкипер сборной США впервые в карьере попробует силы в Европе. В «Арсенале» он поборется за место первого номера с Берндом Лено и Аароном Рамсдейлом. Последний является основным вратарём в этом сезоне (32 матча, 36 пропущенных голов, 12 игр «на ноль»). Что касается Тёрнера, то он сыграл больше 100 матчей за «Нью-Инглэнд» и вместе со сборной США примет участие в ЧМ-2022. В сезоне-2021 Мэтт провёл 28 игр в регулярном чемпионате МЛС, пропустил 35 голов и пять раз сыграл «на ноль». В плей-офф его клуб проиграл будущим чемпионам «Нью-Йорк Сити» в четвертьфинале в серии пенальти.

Эрлинг Холанд, нападающий, из «Боруссии» Д в «Манчестер Сити» за € 75 млн

Главный трансфер лета уже состоялся – Холанд стал игроком «горожан». Есть ощущение, что дортмундская «Боруссия» сильно продешевила. Для сравнения: за нераскрывшихся Усмана Дембеле и Филиппе Коутиньо «Барселона» отдала в два раза больше. За два с половиной года Холанд наколотил 86 голов и сделал 23 передачи в 89 матчах. Борьбу за него вели все ведущие клубы мира, а выиграл её «Манчестер Сити».

Главный трансфер 2022 года состоялся! «Ман Сити» забрал Холанда очень дёшево Главный трансфер 2022 года состоялся! «Ман Сити» забрал Холанда очень дёшево

Хван Хи Чан, полузащитник, из «Лейпцига» в «Вулверхэмптон» за € 16,7 млн

Этот сезон южнокореец проводит на правах аренды за «волков». В 29 матчах АПЛ он забил пять голов и сделал один ассист – не густо для вингера, сыгравшего 20 игр с первых минут. «Лейпциг» же провернул классную сделку: два года назад Хи Чан перешёл в немецкий клуб за € 12 млн и не заиграл. Таким образом, команде Доменико Тедеско удалось даже заработать на провальном трансфере.

Ла Лига: пять трансферов

Самуэль Лино, полузащитник, из «Жил Висенте» в «Атлетико» за € 6,5 млн

22-летний бразилец стрельнул в этом сезоне: 14 голов и пять результативных передач в 38 матчах во всех турнирах. Контракт Лино с «Жил Висенте» был рассчитан до лета 2024 года. «Атлетико» можно поздравить с удачной сделкой. Во-первых, сумма трансфера небольшая. Во-вторых, перспективный бразилец способен вырасти в суперзвезду, и «матрасники» могут на нём заработать.

Луис Энрике, полузащитник, из «Флуминенсе» в «Бетис» за € 12,6 млн

«Бетис» этим летом делает ставку на бразильский рынок. Трансфер Энрике рассчитан на перспективу. К 21 году левый вингер сыграл больше 100 матчей за «Флуминенсе» и отметился 21 результативным действием. Также в этом сезоне Энрике принял участие в четырёх матчах Кубка Либертадорес: забил гол и сделал три ассиста.

Луис Энрике

Луис Энрике

Фото: Wagner Meier/Getty Images

Виллиан Жозе, нападающий, из «Реала Сосьедад» в «Бетис» за € 8,5 млн

Этот сезон бразилец проводит за «Бетис» на правах аренды и 1 июля заключит полноценный контракт. Стоит отметить, что стоимость Жозе соответствует его игре. Виллиан сыграл 43 матча во всех турнирах этого сезона, забил 11 голов и сделал пять результативных пасов. Вместе с «Бетисом» форвард выиграл в апреле Кубок Испании, обыграв в финале «Валенсию». Жозе провёл на поле 18 минут, а в серии пенальти реализовал свой удар.

Россиянин остался без трофея в Европе. Как же жаль Черышева! Россиянин остался без трофея в Европе. Как же жаль Черышева!

Уго Дуро, нападающий, из «Хетафе» в «Валенсию» за € 4 млн

В этом сезоне 22-летний форвард провёл рекордное количество минут в Ла Лиге. Сейчас Дуро играет за «Валенсию» на правах аренды, а с нового сезона будет выступать за «летучих мышей» на постоянной основе. Уго является игроком старта у Хосе Бордаласа: в 30 матчах чемпионата Испании нападающий оформил 7+3 по системе «гол+пас». Кроме того, благодаря его результативным действиям «Валенсия» дошла до финала Кубка Испании, который проиграла в серии пенальти. Уго забил гол и в финале, но для победы его не хватило.

Другие трансферы Ла Лиги:

  • Унаи Лопес, полузащитник, из «Атлетика» в «Райо Вальекано» за €? млн

Серия А: 24 трансфера

Хоакин Корреа, полузащитник, из «Лацио» в «Интер» за € 23,6 млн

За время аренды аргентинец сыграл 35 матчей за «Интер». У Корреа шесть результативных действий (четыре гола, два ассиста). Полузащитник чаще выходил на замену, нежели появлялся с первых минут. Скорее всего, «Интер» видит в Хоакине игрока стартового состава, так как приобретение футболиста за такую сумму для ротации – слишком дорогое удовольствие. Корреа уже выиграл два трофея с «Интером» (Кубок и Суперкубок Италии) и имеет шансы на третий. Чтобы первенствовать в Серии А, его команде нужна собственная победа в заключительном туре и поражение «Милана», идущего на первом месте.

Хвича Кварацхелия, полузащитник, из «Динамо» Батуми в «Наполи» за € 10 млн

Очередная сага с трансфером закончилась. Кварацхелия перешёл в «Наполи» транзитом через «Динамо» Батуми. До конца нет понимания, заработает ли на Хвиче хоть что-то «Рубин». В батумском «Динамо» Кварацхелия сыграл восемь матчей, забил четыре гола и сделал один ассист. В «Наполи» Хвича будет выступать под руководством экс-тренера «Зенита» Лучано Спаллетти. Согласно данным La Gazzetta dello Sport, грузин будет зарабатывать в Италии € 1 млн в год.

«Он сильный, мускулистый игрок, умеющий действовать на ограниченном пространстве. Один из тех футболистов, которые могут найти гениальное решение среди имеющихся вариантов. С такими игроками любят работать все тренеры, ко всему прочему он ещё и забивает голы», – высказался об игровых качествах Кварацхелии Спаллетти.

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: dinamo.ge

Жереми Бога, полузащитник, из «Сассуоло» в «Аталанту» за € 22 млн

25-летний вингер заключит с «Аталантой» полноценный контракт. Полузащитник оправдал ожидания Джан Пьеро Гасперини, проведя 21 матч во всех турнирах (два гола, одна результативная передача). У Алексея Миранчука остаётся конкурент за место в стартовом составе.

Федерико Кьеза, нападающий, из «Фиорентины» в «Ювентус» за € 40 млн

Спустя долгое время права на Кьезу будут принадлежать «Ювентусу». За этот клуб он провёл уже 61 матч и отметился 18 голами и 14 передачами. В этом сезоне нападающий сыграл всего 18 матчей во всех турнирах — следствие четырёх травм. Сейчас Кьеза восстанавливается после разрыва крестообразной связки и на поле вернётся не раньше августа.

Федерико Кьеза

Федерико Кьеза

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Другие трансферы Серии А:

  • Матеус Энрике, полузащитник, из «Гремио» в «Сассуоло» за € 8 млн.
  • Эмиль Сейде, полузащитник, из «Русенборга» в «Сассуоло» за € 3 млн.
  • Абду Харруи, полузащитник, из «Спарты» Роттердам в «Сассуоло» за € 3 млн.
  • Риккардо Чиерво, полузащитник, из «Ромы» в «Сассуоло» за € 2 млн.
  • Франческо Капуто, нападающий, из «Сассуоло» в «Сампдорию» за € 3,5 млн.
  • Джанлука Капрари, нападающий, из «Сампдории» в «Верону» за € 4 млн.
  • Мартин Онгла, полузащитник, из «Антверпена» в «Верону» за € 3,7 млн.
  • Лоренцо Монтипо, вратарь, из «Беневенто» в «Верону» за € 1 млн.
  • Точи Чуквуани, полузащитник, из «Норшелланна» в «Верону» бесплатно.
  • Филиппо Мелегони, полузащитник, из «Аталанты» в «Дженоа» за € 4 млн.
  • Бето, нападающий, из «Портимоненсе» в «Удинезе» за € 7 млн.
  • Дестини Удоджи, защитник, из «Вероны» в «Удинезе» за € 4 млн.
  • Фести Эбоселе, защитник, из «Дерби» в «Удинезе» бесплатно.
  • Санди Ловрич, полузащитник, из «Лугано» в «Удинезе» бесплатно.
  • Аркадиуш Река, защитник, из «Аталанты» в «Специю» за € 2 млн.
  • Мехди Бурабиа, полузащитник, из «Сассуоло» в «Специю» за € 1,5 млн.
  • Этрит Бериша, вратарь, из СПАЛа в «Торино» за € 300 тыс.
  • Либерато Какаче, защитник, из «Сент-Труйдена» в «Эмполи» за € 3 млн.
  • Петар Стоянович, защитник, из «Динамо» Загреб в «Эмполи» за € 1,2 млн.
  • Павел Ярожинский, защитник, из «Дженоа» в «Салернитану» за €? млн.

Бундеслига: 29 трансферов

Карим Адейеми, нападающий, из «Зальцбурга» в «Боруссию» Д за € 30 млн

20-летний немец идёт по пути Холанда. Карим настрелял 19 голов в 28 матчах и теперь пришёл в «Боруссию» на смену норвежцу. Адейеми провёл 93 встречи за «Зальцбург», в которых забил 33 гола и сделал 24 голевые передачи.

Карим Адейеми

Карим Адейеми

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Нико Шлоттербек, защитник, из «Фрайбурга» в «Боруссию» Д за € 20 млн

22-летний центральный защитник прогрессирует невероятными темпами. В этом сезоне Шлоттербек является игроком стартового состава «Фрайбурга», а в марте дебютировал за сборную Германии, пусть и в товарищеском матче. В 2021 году Нико стал победителем молодёжного чемпионата Европы с национальной командой Германии до 21 года. «Боруссия» приобрела классного игрока, который в перспективе может стать ключевым игроком сборной.

Никлас Зюле, защитник, из «Баварии» в «Боруссию» Д бесплатно

Похоже, молодой Шлоттербек будет играть в паре с экс-защитником «Баварии». Зюле был основным в «Баварии», но не стал с ней продлевать контракт и принял новый вызов, подписав соглашение с дортмундской «Боруссией». «У Никласа были и другие варианты, в том числе более выгодные в денежном плане. Но после первого контакта с «Боруссией» он довольно быстро принял решение. Я был впечатлён его решительностью», – заявил агент игрока. За пять лет защитник выиграл с «Баварией» пять чемпионств, два Кубка Германии, четыре Суперкубка страны, одну Лигу чемпионов, один Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»? Обратных примеров полно! Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»? Обратных примеров полно!

Маттиас Гинтер, защитник, из «Боруссии» М во «Фрайбург» бесплатно

Гинтер вернулся домой. Защитник начинал карьеру во «Фрайбурге», после чего перешёл в дортмундскую «Боруссию», а затем в мёнхенгладбахскую. С Дортмундом Маттиас выиграл Кубок Германии и Суперкубок, а со сборной Германии — Кубок конфедераций и чемпионат мира. В этом сезоне Гинтер был основным игроком команды и сыграл 28 матчей в Бундеслиге.

Рандаль Коло Муани, нападающий, из «Нанта» в «Айнтрахт» бесплатно

23-летний француз проводит второй неплохой сезон во Франции. На его счету 12 голов и пять результативных передач. Вместе с «Нантом» Рандаль завоевал Кубок Франции. Теперь он усилит «Айнтрахт», достигший финала Лиги Европы.

Другие трансферы Бундеслиги:

  • Марсель Лотка, вратарь, из «Герты» в «Боруссию» Д бесплатно.
  • Янис Бласвих, вратарь, из «Хераклеса» в «Лейпциг» бесплатно.
  • Данило Духи, защитник, из «Витесса» в «Унион» бесплатно.
  • Пауль Сегуин, полузащитник, из «Гройтера» в «Унион» бесплатно.
  • Яник Хаберер, полузащитник, из «Фрайбурга» в «Унион» бесплатно.
  • Доминик Кор, полузащитник, из «Айнтрахта» в «Майнц» за € 3 млн.
  • Маркус Ингвартсен, нападающий, из «Униона» в «Майнц» за € 2,3 млн.
  • Делано Бургзорг, полузащитник, из «Хераклеса» в «Майнц» за € 2 млн.
  • Антони Каси, защитник, из «Страсбурга» в «Майнц» бесплатно.
  • Аймен Баркок, полузащитник, из «Айнтрахта» в «Майнц» бесплатно.
  • Данни да Коста, защитник, из «Айнтрахта» в «Майнц» бесплатно.
  • Финн Оле Беккер, полузащитник, из «Санкт-Паули» в «Хоффенхайм» бесплатно.
  • Гриша Прёмель, полузащитник, из «Униона» в «Хоффенхайм» бесплатно.
  • Жером Онгюэне, защитник, из «Зальцбурга» в «Айнтрахт» бесплатно.
  • Фариде Алиду, полузащитник, из «Гамбурга» в «Айнтрахт» бесплатно.
  • Якуб Каминьски, полузащитник, из «Леха» в «Вольфсбург» за € 10 млн.
  • Патрик Виммер, полузащитник, из «Арминии» в «Вольфсбург» за € 4,1 млн.
  • Филипп Хофманн, нападающий, из «Карлсруэ» в «Бохум» бесплатно.
  • Максимилиан Бауэр, защитник, из «Гройтера» в «Аугсбург» бесплатно.
  • Константинос Мавропанос, защитник, из «Арсенала» в «Штутгарт» за € 3 млн.
  • Томас Ауэян, полузащитник, из «АЗ Алкмар» в «Шальке» за € 2 млн.
  • Родриго Саласар, полузащитник, из «Айнтрахта» в «Шальке» за € 1,5 млн.
  • Марвин Пирингер, нападающий, из «Фрайбург-2» в «Шальке» за € 500 тыс.
  • Лео Граймль, защитник, из «Рапида» в «Шальке» бесплатно.

Лига 1: 13 трансферов

Пау Лопес, вратарь, из «Ромы» в «Марсель» за € 12 млн

Летом будет заключена полноценная сделка по переходу Лопеса в «Марсель». В этом сезоне вратарь сыграл 36 матчей за французский клуб во всех турнирах, пропустил 43 гола и 12 игр засушил.

Пау Лопес

Пау Лопес

Фото: John Berry/Getty Images

Маттео Гендузи, полузащитник, из «Арсенала» в «Марсель» за € 11 млн

Гендузи, как и Лопес, на хорошем счету в «Марселе». Полузащитник провёл неплохой сезон на правах аренды: за 55 матчей забил пять голов и сделал 14 результативных передач. «Марсель» приобрёл классного мастера, который не только выполняет большой объём работы сзади, но и эффективно помогает атаке.

Аркадиуш Милик, нападающий, из «Наполи» в «Марсель» за € 9 млн

Как и Гендузи, Милик уже внёс большой вклад в успех «Марселя». За полтора года аренды поляк забил 30 голов и сделал две передачи в 52 матчах. Форвард забивал во всех турнирах, в которых принимал участие. У Милика отличная эффективность – в среднем он огорчает соперника голом или делает ассист каждые 111 минут.

Дженгиз Ундер, полузащитник, из «Ромы» в «Марсель» за € 8,4 млн

Турецкий вингер сыграл 45 матчей за «Марсель» в этом сезоне на правах аренды. У Ундера 12 голов и пять результативных передач. До «Марселя» он ездил по аренде в «Лестер».

Другие трансферы в Лиге 1:

  • Тео Сент-Люс, защитник, из «Нима» в «Монпелье» бесплатно.
  • Арно Норден, полузащитник, из «Сент-Этьена» в «Монпелье» бесплатно.
  • Рафал Стрончек, вратарь, из «Сталь Мелец» в «Бордо» бесплатно.
  • Яхья Фофана, вратарь, из «Гавра» в «Анже» бесплатно.
  • Амин Салама, нападающий, из «Дюнкерка» в «Анже» бесплатно.
  • Химад Абделли, полузащитник, из «Гавра» в «Анже» бесплатно.
  • Эндрю Гравийон, защитник, из «Интера» в «Реймс» за € 3,5 млн.
  • Жан-Эд Ахолу, полузащитник, из «Монако» в «Страсбург» за € 3 млн.
  • Люка Перрен, защитник, из «Марселя» в «Страсбург» за € 1,5 млн.
Мбаппе — в «Реал», Левандовски — в «Барсу»? Каких топ-трансферов ждать в Европе этим летом Мбаппе — в «Реал», Левандовски — в «Барсу»? Каких топ-трансферов ждать в Европе этим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022