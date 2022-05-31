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Бонуччи: отсутствие сборной Италии на чемпионате мира в Катаре по-прежнему причиняет боль

Бонуччи: отсутствие сборной Италии на чемпионате мира в Катаре по-прежнему причиняет боль
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Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал о настрое команды в преддверии матча Финалиссимы с Аргентиной.

«Кьеллини отдаст мне капитанскую повязку. Мы должны насладиться его последним матчем в итальянской сборной. Он был великим капитаном, сменившим другого великого капитана, такого как Буффон.

Чемпионат мира будет сыгран через пять месяцев, но нам по-прежнему очень больно. Мы допустили много ошибок и поэтому не прошли в финальную стадию турнира. Это наша вина. Мы уже написали историю на стадионе «Уэмбли», и завтра будет очень важный матч. Нужно вновь вывести Италию на то место, которого она заслуживает», — приводит слова Бонуччи Mundo Deportivo.

Матч Финалиссимы 2022 года Италия — Аргентина состоится завтра, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 21:45 мск.

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