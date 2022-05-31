Манчини — о матче с Аргентиной: сборная Италии способна устроить прекрасное шоу
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча Финалиссимы 2022 года с национальной командой Аргентины.
«Уэмбли» — впечатляющий стадион. Особенно он знаменателен тем, что год назад мы отпраздновали здесь победу в чемпионате Европы. Сможет ли этот матч скрасить отсутствие сборной Италии на предстоящем чемпионате мира? Не сильно, но мы будем наслаждаться игрой. Италия — Аргентина — одна из величайших встреч в истории футбола. Это будет отличная игра. Италия способна устроить прекрасное шоу», — приводит слова Манчини Mundo Deportivo.
Матч Финалиссимы 2022 года Италия — Аргентина состоится завтра, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 21:45 мск.
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