Мартин Брейтуэйт сообщил, что хочет продолжить работу в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт признался, что хочет продолжить работу в каталонском клубе.



«Я отлично провожу время в «Барселоне». Я не так много играл, но у нас есть хороший тренер, и я знаю, что у меня, вероятно, ещё будет возможность себя проявить. Я буду усердно работать.



Я был в подобной ситуации раньше, когда не играл. Люди говорили, что я не буду играть. Но это только моё дело. То, что произойдёт летом, меня не беспокоит. Мне нравится работать под руководством Хави. Мы не так много разговаривали с ним, но мне нравится в «Барселоне». Недостаточное количество игрового времени? Как игрок я понимаю, что иногда так бывает. Но у меня два года по контракту с каталонским клубом. Над всем остальным я не властен», — приводит слова Брейтуэйта Mundo Deportivo со ссылкой на Bold.

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