Зинченко заплакал на пресс-конференции перед стыковым матчем сборной Украины с Шотландией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не смог сдержать слёз во время пресс-конференции перед полуфинальным матчем со сборной Шотландии за право выйти на чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре.

Отвечая на вопросы, Зинченко затронул тему событий на Украине и не смог сдержать слёз.

Матч между Украиной и Шотландией состоится 1 июня. Встреча пройдёт в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Начало игры — в 21:45 мск.

Победитель этого матча встретится в финале с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня.

Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года обыграла национальную команду Хорватии.