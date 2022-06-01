«Бешикташ» интересуется ведущим защитником «Вулверхэмптона»

Защитник «Вулверхэмптона» Ромен Сес попал в сферу интересов турецкого «Бешикташа». Об этом сообщает Footmercato.
Контракт 32-летнего марокканского защитника с английским клубом истекает 30 июня 2022 года. Ромен Сес может покинуть «Вулверхэмптон» в качестве свободного агента.
По информации источника, саудовский клуб «Аль-Ахли» также заинтересован в защитнике и уже сделал ему предложение по контракту. Однако сообщается, что игрок хочет остаться в Европе.
«Бешикташ» рассматривает защитника «Вулверхэмптона» в качестве замены хорватскому игроку центра обороны Домагою Виде. Трансфер марокканца в турецкий клуб может сорваться из-за большой зарплаты игрока, которую не сможет позволить себе «Бешикташ».
Ромен Сес играл за «Вулверхэмптон» в течение шести сезонов. Он провёл 110 матчей в английской Премьер-лиге.
- 1 июня 2022
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