«Бешикташ» интересуется ведущим защитником «Вулверхэмптона»

Защитник «Вулверхэмптона» Ромен Сес попал в сферу интересов турецкого «Бешикташа». Об этом сообщает Footmercato.

Контракт 32-летнего марокканского защитника с английским клубом истекает 30 июня 2022 года. Ромен Сес может покинуть «Вулверхэмптон» в качестве свободного агента.

По информации источника, саудовский клуб «Аль-Ахли» также заинтересован в защитнике и уже сделал ему предложение по контракту. Однако сообщается, что игрок хочет остаться в Европе.

«Бешикташ» рассматривает защитника «Вулверхэмптона» в качестве замены хорватскому игроку центра обороны Домагою Виде. Трансфер марокканца в турецкий клуб может сорваться из-за большой зарплаты игрока, которую не сможет позволить себе «Бешикташ».

Ромен Сес играл за «Вулверхэмптон» в течение шести сезонов. Он провёл 110 матчей в английской Премьер-лиге.