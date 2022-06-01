«Милан» продали американскому инвестиционному фонду за € 1,2 млрд

«Милан» на официальном сайте объявил о смене владельца клуба.



Новым владельцем итальянского клуба стал американский инвестиционный фонд RedBird Capital Partners, который приобрёл «Милан» у американского хедж-фонда Elliott Management за € 1,2 млрд. Согласно условиям сделки, Elliott Management останется миноритарным акционером клуба и сохранит место в совете директоров. Переход «Милана» к новому владельцу состоится летом, а полное закрытие сделки ожидается не позднее сентября 2022 года.

«Приоритет RedBird — сотрудничество с завоевавшей титул спортивной и клубной управленческой командой клуба. Фонд намерен продолжить путь «Милана» к вершине мирового футбола», — говорится в заявлении пресс-службы итальянского клуба.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Милан» стал чемпионом Италии.