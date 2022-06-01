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«Эльче» выкупил форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе

«Эльче» выкупил форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе
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Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе выкуплен испанским «Эльче». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

С февраля 2022 года аргентинский форвард был арендован клубом Примеры. В Ла Лиге Эсекьель в 13 матчах отметился одним голом. Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор он провёл 73 матча и забил 25 мячей, представлял красно-белых в олимпийской сборной Аргентины.

Контракт Понсе со «Спартаком» был рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года. Он получил травму мениска в игре с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом.

Игроки «Спартака» прервали пресс-конференцию:

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