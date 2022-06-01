Комбаров предположил, что «Спартак» рассчитывал на продажу Понсе, отдавая его в аренду

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал выкуп нападающего красно-белых Эсекьеля Понсе испанским «Эльче».

«Понсе уже полгода в аренде. Думаю, «Спартак» делал расчёт на продажу. Возможно, спортивный директор не рассчитывал на него. Тем более в последнее время, когда Понсе был в «Спартаке», он не так часто выходил на поле. Сейчас команда будет входить в новый сезон. Вполне возможно, что будут какие-то приобретения.



Думаю, у «Спартака» в данный момент и так хорошая атака — есть вариативность. Два больших нападающих, а Квинси может сыграть и на острие, и в подыгрыше. В этом плане у «Спартака» всё нормально», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.