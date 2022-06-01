«Спартак» объявил об уходе Зелимхана Бакаева

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев покинул московский клуб, сообщается на официальном сайте красно-белых.
«Спартак» решил не продлевать контракт с 25-летним хавбеком, поэтому Бакаев покинул команду на правах свободного агента.
25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. За красно-белых Бакаев провёл 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. В 2017 году Бакаев стал в составе «Спартака» победителем Суперкубка России, в 2018-м взял бронзу РПЛ, а в 2021 году — серебряные медали чемпионата. В 2022-м полузащитник выиграл Кубок России.
В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью голевыми пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.
- 1 июня 2022
-
23:20
-
23:07
-
22:59
-
22:55
-
22:54
-
22:38
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:12
-
21:57
-
21:32
-
21:28
-
21:21
-
21:17
-
21:05
-
21:04
-
20:58
-
20:53
-
20:50
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:05
-
19:54
-
19:54
-
19:48
-
19:34
-
19:31
-
19:29
-
19:22
-
19:08
-
19:05
-
19:01
-
18:53