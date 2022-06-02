«Спартак» показал прощальную речь Жиго перед командой

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго попрощался с партнёрами по команде.

«Во-первых, я хочу сказать спасибо каждому из вас: партнёрам по команде, тренерам, работникам и президенту клуба. Это было великолепное время. Я очень горд, что играл за этот клуб. Это была честь для меня. «Спартак» — самый большой и великий клуб России.

Опять же, хочу сказать спасибо всем вам. Я был здесь как дома. Вы стали мне второй семьёй. Я желаю вам всего наилучшего. Мне всегда будет приятно видеться с вами в будущем. Я желаю вам всяческих успехов: выиграть много титулов и призов с этим клубом», — сказал Жиго в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале красно-белых.

Со следующего сезона футболист будет выступать за «Марсель».