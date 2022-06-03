Де Брёйне — о Холанде: его переход поспособствует развитию «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о трансфере нападающего Эрлинга Холанда.

«Холанд – топ-форвард. Его переход поспособствует развитию «Манчестер Сити». У нас высокие ожидания. Клуб давно искал «девятку». Это хорошо, что у нас будет нападающий, который способен забить 20-25 голов за сезон», — цитирует Де Брёйне журналист Кристоф Терье в своём «твиттере».

Напомним, 10 мая «Манчестер Сити» объявил о подписании пятилетнего контракта с норвежским форвардом.

В прошедшем сезоне 21-летний Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию». Нападающий сыграл в 30 матчах за немецкий клуб во всех турнирах, забив 29 голов, а также отдав 7 результативных передач.

«Боруссия» заняла второе место в чемпионате Германии, набрав 69 очков.