Де Брёйне — о Холанде: его переход поспособствует развитию «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о трансфере нападающего Эрлинга Холанда.
«Холанд – топ-форвард. Его переход поспособствует развитию «Манчестер Сити». У нас высокие ожидания. Клуб давно искал «девятку». Это хорошо, что у нас будет нападающий, который способен забить 20-25 голов за сезон», — цитирует Де Брёйне журналист Кристоф Терье в своём «твиттере».
Напомним, 10 мая «Манчестер Сити» объявил о подписании пятилетнего контракта с норвежским форвардом.
В прошедшем сезоне 21-летний Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию». Нападающий сыграл в 30 матчах за немецкий клуб во всех турнирах, забив 29 голов, а также отдав 7 результативных передач.
«Боруссия» заняла второе место в чемпионате Германии, набрав 69 очков.
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