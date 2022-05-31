Владелец «Манчестер Сити»: трансфер Холанда свидетельствует о силе нашего клуба

Халдун Аль-Мубарак, являющийся владельцем «Манчестер Сити», прокомментировал трансфер нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.
«Холанд с первых дней своего пребывания в Норвегии, а затем в Дортмунде, был в центре нашего внимания, как минимум четыре или пять лет.
Мы следили за его прогрессом на протяжении многих лет и видели, как он превратился из очень талантливого, высококлассного молодого игрока с высоким потенциалом в одного из самых, если не самого интересного нападающего в мире.
Он очень, очень уникальный, невероятно талантливый нападающий, на которого, я думаю, смотрит весь мир. Я бы сказал, что любая топовая команда в мире хотела бы, чтобы он присоединился к ней, и мы очень рады, что Холанд решил присоединиться именно к «Манчестер Сити».
Я думаю, что это свидетельство большой работы, проделанной в этом клубе.
Это также свидетельство качества этой команды, и это свидетельство того, что Холанд не просто великий игрок, а очень умный игрок, который увидел потенциал того, что он может сделать, и то, как он может развиваться дальше профессионально, будучи частью этой команда», — приводит слова Аль-Мубарака официальный сайт клуба.
Холанд дал автограф мальчику прямо во время матча.
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