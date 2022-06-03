Василий Уткин объяснил, почему на финале Кубка России артистки пели под фонограмму

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин объяснил, почему певица МакSим пела под фонограмму на финале Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1).
«Получилось классное шоу с хорошей развязкой, где лучший пенальтист России и, возможно, лучший в истории нашего футбола — Даниил Фомин — не реализовал пенальти. Это крутая развязка. С двумя красными карточками после свистка и, наконец, с песнями, которые все запомнили. В общем, получился не финал, а песня.
Динамовская исполнительница Люся Чеботина рассказала, что всё происходило под фанеру. Ей неприятно, конечно, было, что с MaкSим пел весь стадион, а ей в основном свистели. Почему-то все удивились этим словам, что МакSим тоже пела под фанеру. Друзья мои, любой человек, который имел хоть какое-то отношению к телевидению, скажет вам в одно касание – если речь идёт не о концерте, а о сольном выступлении, никто никогда не будет устраивать на стадионе живой звук. Это адски дорого. Это стоило бы вдвое больше, чем гонорары самих артистов», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 3 июня 2022
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