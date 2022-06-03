«Что здесь достойного?» Мостовой — о возможном назначении Карпина в «Динамо»

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что «Динамо» рассматривает кандидатуру тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина на пост наставника команды.



«Достойная замена Шварцу? Я бы не стал так рассматривать. Что здесь достойного? «Ростов» — девятое-десятое место, Шварц — третье. Да, составы разные. «Ростов» в том году занял десятое место. Кто в какой-то период на слуху, те и снуют туда-сюда. Поэтому вообще мимо ушей пропускаю. «Динамо» может найти другого», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



«Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона. «Зенит» оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53), которое по истечении сезона покинул главный тренер Сандро Шварц.