Пермская СШОР «Звезда» вышла в финал детского фестиваля «Чемпионата»

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Звезда» из Перми стали победителями отборочного турнира 4-го Всероссийского детского фестиваля портала Championat.com среди футболистов 2011 г.р., который завершился в Екатеринбурге.



Соревнования проходили на стадионе «Локомотив» с 27 по 29 мая. В них, помимо «Звезды», приняли участие екатеринбургские СЛОН, ВИЗ и «Чемпион», а также сборная команда ТОЛЯОФУТБОЛЕ.

Фото: Фонд «Пас в будущее»

Пермские футболисты победили, не потеряв ни одного очка, и завоевали единственную путёвку в финальный турнир «Чемпионата», который пройдёт в Саранске 19-23 сентября. Серебряным призёром отборочного турнира стала сборная ТОЛЯОФУТБОЛЕ, а третье место заняла команда СЛОН.



Итоговые места:

1-е место — СШОР «Звезда» (Пермь)

2-е место — ТОЛЯОФУТБОЛЕ

3-е место — СЛОН (Екатеринбург)

4-е место — ВИЗ (Екатеринбург)

5-е место — «Чемпион» (Екатеринбург)

СШОР «Звезда» — победители отборочного турнира Фото: Фонд «Пас в будущее»

Лучшим вратарём соревнований стал Дмитрий Гордеев (ТОЛЯОФУТБОЛЕ), лучшим бомбардиром — Филипп Цаплин («Звезда»), лучшим игроком — Матвей Елькин (СЛОН). Лучшим тренером был признан руководитель сборной ТОЛЯОФУТБОЛЕ Анатолий Тарасенко.