Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пермская СШОР «Звезда» вышла в финал детского фестиваля «Чемпионата»

Пермская СШОР «Звезда» вышла в финал детского фестиваля «Чемпионата»
Комментарии

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Звезда» из Перми стали победителями отборочного турнира 4-го Всероссийского детского фестиваля портала Championat.com среди футболистов 2011 г.р., который завершился в Екатеринбурге.

Соревнования проходили на стадионе «Локомотив» с 27 по 29 мая. В них, помимо «Звезды», приняли участие екатеринбургские СЛОН, ВИЗ и «Чемпион», а также сборная команда ТОЛЯОФУТБОЛЕ.

Фото: Фонд «Пас в будущее»

Пермские футболисты победили, не потеряв ни одного очка, и завоевали единственную путёвку в финальный турнир «Чемпионата», который пройдёт в Саранске 19-23 сентября. Серебряным призёром отборочного турнира стала сборная ТОЛЯОФУТБОЛЕ, а третье место заняла команда СЛОН.

Итоговые места:
1-е место — СШОР «Звезда» (Пермь)
2-е место — ТОЛЯОФУТБОЛЕ
3-е место — СЛОН (Екатеринбург)
4-е место — ВИЗ (Екатеринбург)
5-е место — «Чемпион» (Екатеринбург)

СШОР «Звезда» — победители отборочного турнира

СШОР «Звезда» — победители отборочного турнира

Фото: Фонд «Пас в будущее»

Лучшим вратарём соревнований стал Дмитрий Гордеев (ТОЛЯОФУТБОЛЕ), лучшим бомбардиром — Филипп Цаплин («Звезда»), лучшим игроком — Матвей Елькин (СЛОН). Лучшим тренером был признан руководитель сборной ТОЛЯОФУТБОЛЕ Анатолий Тарасенко.

Фото: Фонд «Пас в будущее»

Новость по теме
«К8-Метеор», «Екатеринодар» и «Виста» пробились в финал фестиваля «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022