«К8-Метеор», «Екатеринодар» и «Виста» пробились в финал фестиваля «Чемпионата»

Под Новороссийском на полях спортивной базы «Футбольный мир», расположенной в Абрау-Дюрсо, завершились отборочные турниры четвёртого детского футбольного фестиваля Championat.com среди игроков 2011 и 2012 годов рождения.

Матчи прошли с 26 по 29 мая.

Фото: «Чемпионат»

Турнир игроков 2011 г.р.

Победителем кругового турнира 2011 г.р. стал «Екатеринодар», одержавший победы во всех восьми играх. Второе место заняли футболисты «К8-Метеор», третьим стал «Краснодар».

1 место — Екатеринодар (Краснодар)

2 место — К8 Метеор (Новороссийск)

3 место — ФК Краснодар

4 место — ФК Сокол (Темрюк)

5 место — Черноморец (Новороссийск)

6 место — Алекс (Витязево)

7 место — Искра (Анапа)

8 место — К8 Метеор-2

9 место — Кубань (Варениковская)

Фото: «Чемпионат»

Лучшим вратарём соревнований был признан Максим Шевченко («Краснодар»), лучшим полузащитником — Максим Чернышов («К8-Метеор»), лучшим нападающим — Арсений Трофимов («К8-Метеор»). Приз лучшего снайпера завоевал автор 16 забитых мячей Тимур Тлевцеруков («Екатеринодар»). Лучшим игроком турнира организаторы признали Романа Морозова («Екатеринодар»).

Финалисты отборочного турнира, «Екатеринодар» и «К8-Метеор», завоевали путёвки в финал фестиваля «Чемпионата».

Фото: «Чемпионат»

Турнир игроков 2012 г.р.

Среди игроков 2012 г.р. команда «К8-Метеор» одержала шесть побед в шести матчах и завоевала золотые медали. Серебро досталось «Висте», а бронза — «Соколу».

1 место — К8 Метеор (Новороссийск)

2 место — Виста (Геленджик)

3 место — Сокол (Темрюк)

4 место — Патриот (Новороссийск)

5 место — Черноморец (Новороссийск)

6 место — Олимпиец (Новороссийск)

7 место — К8 Метеор-2 (Новороссийск)

Фото: «Чемпионат»

Форвард «Висты» Кирилл Егоров завоевал награду лучшего нападающего турнира. Богдан Шекера («Вист») стал лучшим вратарём, а Юрий Егоян («К8-Метеор») — лучшим защитником. Гонку бомбардиров с 22 голами выиграл Артём Павлюченко («К8-Метеор»), а приз лучшего футболиста соревнований завоевал Данила Перекольский («Сокол»).

Футболисты «K8-Метеор» и «Висты» 2012 года рождения отправятся на финал фестиваля «Чемпионата».

Фото: «Чемпионат»

Ранее отборочные турниры фестиваля состоялись в Нижегородской области, Евпатории, Казани, Екатеринбурге и Самаре. В начале июля Екатеринбург и Самара также примут отборочные турниры среди футболистов 2012 г.р. Победители сыграют в Саранске с командами, получившими специальные приглашения Оргкомитета. Решающие матчи фестиваля пройдут на основном поле стадиона «Мордовия Арена», принимавшего игры ЧМ-2018.

Отборочные турниры в Новороссийске организованы АНСО ФК «К8-Метеор» при поддержке Фонда «Пас в Будущее».