Габулов: очень печально, если «Анжи» прекратил существование. Жаль, что такое допустили

Бывший вратарь «Анжи» Владимир Габулов отреагировал на слухи о прекращении существования команды.
«Если это правда, то это очень печальная новость. Очень жаль, что допустили такое. Дагестан — на сто процентов футбольный регион, где разбираются в этом виде спорта, ценят футбол, интересуются им, болеют за футбол. «Анжи» — тот клуб, который должен не только существовать, но и процветать. Клуб должен быть представлен в РПЛ. Очень жаль, что тенденция привела к тому, что клуб может перестать существовать. Самый запоминающийся момент — весь период, который я провёл в «Анжи». И не только для меня.
Совсем недавно с Юрой Жирковым сидели, общались. Вспоминали коллектив, который там был. Сулеймана Керимова вспоминали добрым словом, как человек искренне переживал, жил буквально целыми днями интересами клуба, коллектива. Были подобраны футболисты и тренеры мирового значения! Действительно в первую очередь по эмоциям было потрясающее время, по тому, как болельщик болел на стадионе, какая атмосфера в Дагестане была в то время. Надеюсь, найдутся люди, которые не позволят, чтобы с «Анжи» это произошло», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 3 июня 2022
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