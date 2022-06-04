Ульяновская «Волга» разгромила «Урал-2» и вышла в ФНЛ

В матче заключительного тура розыгрыша ФНЛ-2 (группа 4) «Урал-2» встречался с ульяновской «Волгой». Игра завершилась победой ульяновской команды со счётом 3:0.



«Волга» набрала 62 очка и заняла первое место в турнирной таблице четвёртой группы ФНЛ-2. Таким образом, ульяновский клуб вышел в Футбольную национальную лигу. Ранее путёвку в ФНЛ себе обеспечили ярославский «Шинник», московская «Родина» и махачкалинское «Динамо».



Напомним, чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стал чемпионом страны, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.