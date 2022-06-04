Горецка: Германия хочет показать, что может отлично играть в матчах с большими соперниками

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Италии высказался о целях немецкой сборной.
«В последнее время мы хорошо играли, но в матчах с более слабыми соперниками. Сейчас мы очень хотим показать, что можем отлично выступать в матчах с большими оппонентами», — приводит слова Горецки пресс-служба УЕФА.
Матч первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Италия — Германия состоится сегодня, 4 июня, на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Начало встречи — в 21:45 мск.
Соперниками сборных Италии и Германии о группе 3 Лиги А являются национальные команды Венгрии и Англии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.
- 4 июня 2022
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