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Горецка: Германия хочет показать, что может отлично играть в матчах с большими соперниками

Горецка: Германия хочет показать, что может отлично играть в матчах с большими соперниками
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Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Италии высказался о целях немецкой сборной.

«В последнее время мы хорошо играли, но в матчах с более слабыми соперниками. Сейчас мы очень хотим показать, что можем отлично выступать в матчах с большими оппонентами», — приводит слова Горецки пресс-служба УЕФА.

Матч первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Италия — Германия состоится сегодня, 4 июня, на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Начало встречи — в 21:45 мск.

Соперниками сборных Италии и Германии о группе 3 Лиги А являются национальные команды Венгрии и Англии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.

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