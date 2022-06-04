Три клуба Ла Лиги хотят арендовать полузащитника «Барселоны»

«Бетис», «Реал Сосьедад» и «Валенсия» заинтересованы в подписании полузащитника «Барселоны» Нико Гонсалеса на правах аренды в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает Fichajes.

20-летний Нико является воспитанником «Барселоны». С начала минувшего сезона полузащитник стал игроком основной команды сине-гранатовых, за которую провёл 36 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

Из-за перелома пальца Гонсалес не играл весь май, а в последний раз выходил на поле в игре с «Райо Вальекано» (0:1) 24 апреля.

Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2021/2022. 21-й тур (перенесённый матч):

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.