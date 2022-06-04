Три клуба Ла Лиги хотят арендовать полузащитника «Барселоны»

«Бетис», «Реал Сосьедад» и «Валенсия» заинтересованы в подписании полузащитника «Барселоны» Нико Гонсалеса на правах аренды в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает Fichajes.
20-летний Нико является воспитанником «Барселоны». С начала минувшего сезона полузащитник стал игроком основной команды сине-гранатовых, за которую провёл 36 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
Из-за перелома пальца Гонсалес не играл весь май, а в последний раз выходил на поле в игре с «Райо Вальекано» (0:1) 24 апреля.
Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2021/2022. 21-й тур (перенесённый матч):
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 4 июня 2022
-
18:20
-
18:09
-
18:02
-
17:52
-
17:43
-
17:36
-
17:27
-
17:24
-
17:17
-
17:17
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:41
-
16:28
-
16:27
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:38
-
15:21
-
15:19
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:47
-
14:42
-
14:31
-
14:27
-
14:22
-
14:19
-
14:14
-
14:00
-
13:58
-
13:57