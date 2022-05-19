«Барселона» неисправима. Отказывается от топового трансфера даже бесплатно

«Барселона» досрочно обеспечила себе второе место в Ла Лиге сезона-2021/2022. Домашняя игра 38-го тура с «Вильярреалом» станет для команды Хави формальностью. В целом сезон для каталонцев нельзя назвать удачным. «Реал» стал чемпионом Испании с большим отрывом от «Барсы». В группе Лиги чемпионов «блауграна» заняла третье место, вылетела в Лигу Европы и в 1/4 финала уступила андердогу «Айнтрахту».

Очевидно, что «Барселона» должна видоизмениться в межсезонье. Уже сейчас вокруг команды циркулирует множество трансферных слухов. Главная проблема каталонцев – ограниченные финансовые возможности.

«Дайте менеджменту и техническому секретариату поработать. Я не хочу отвечать в деталях. Мы работаем, чтобы стать более конкурентоспособными, но это нелегко, учитывая нашу финансовую ситуацию. Мы работаем, чтобы наладить экономику клуба. После этого мы сможем осуществлять сделки. Надеюсь, я могу сказать, что спустя год нашей работы мы улучшили ситуацию. Если мы сможем улучшить финансовое положение, все трансферы, о которых мы думаем, будут осуществлены», — вот что ответил президент клуба Жоан Лапорта на вопрос о возможности перехода нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.

«Барса» правда забирает Роберта?

Левандовски действительно чаще всего связывают с трансфером в «Барселону». По слухам, 33-летний поляк согласовал с «блауграной» контракт до 2025 года. Теперь «Барса» постарается договориться с «Баварией». Роберт связан обязательствами с немецким клубом до 30 июня 2023 года. Пока из лагеря «Баварии» не поступало сигналов о намерении расстаться с форвардом, а, скорее, наоборот. Президент мюнхенцев Герберт Хайнер недавно заявил, что Левандовски целиком отработает соглашение с клубом, после чего может уйти бесплатно.

В сложившейся ситуации немаловажное значение имеют желание самого поляка и компенсация, которую способна заплатить «Барселона». Роберт не против перейти в «Барсу», даже снизив зарплату с € 22 млн до € 16 млн. Левандовски готов отвергнуть более щедрые предложения «Челси» и «ПСЖ». Вот только есть проблема со вторым аспектом. По данным Mundo Deportivo, руководство «блауграны» установило максимальный порог компенсации за Роберта — € 35 млн. Не факт, что «Баварию» устроит эта сумма.

Роберт Левандовски Фото: Alex Grimm/Getty Images

Какие ещё есть варианты?

Возможно, потолок поднимется, если «Барселона» выгодно продаст своих игроков. За Френки де Йонга рассчитывают получить как минимум € 50 млн от «Манчестер Юнайтед». Кроме того, «Барса» готова рассматривать предложения практически по всем своим футболистам, за исключением «неприкасаемых», в число которых входят Эрик Гарсия, Рональд Араухо, Педри, Гави, Ферран Торрес и Ансу Фати.

Возможности «Барселоны» прямо сейчас ограничены. «Валенсия» предложила Лапорте купить Хосе Гайю и Карлоса Солера. Президент отказал из-за экономических проблем в клубе. Вряд ли ситуация глобально изменится в лучшую сторону. Стремление подписать Левандовского – логичное, но трудно осуществимое на практике. Запасной вариант с Альваро Моратой, который может стать частью сделки с «Атлетико» по выкупу Антуана Гризманна – тоже затея неоднозначная. Тем более что мадридский клуб вообще рассматривает возможность отказа от продления аренды Гризманна на второй год.

В общем, в нынешней ситуации «Барселоне» уж точно не до перебора. Если есть возможность подписать громкое имя относительно недорого – нужно брать. Однако каталонцы отказываются это делать. Нападающий Луис Суарес официально попрощался с «Атлетико» на прошлых выходных. Летом он станет свободным агентом. Уругваец обсуждал возвращение в «Барселону» с Лапортой ещё во время зимнего трансферного окна. Однако в «блаугране» не рассматривают вариант с возвращением. В «Барсе» считают, что этап Суареса в клубе завершён. 35-летний нападающий хочет провести в Европе ещё как минимум сезон. Особо мотивирован сделать это в «Барселоне». Даже готов серьёзно снизить зарплату.

Луис выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год и выиграл в составе команды 13 трофеев. Знаковая личность для организации. В этом сезоне уругваец провёл 42 матча в составе «Атлетико» и забил 13 голов. Да, это не Левандовски с 50 голами в 46 играх, но всё равно топ-трансфер для нынешней «Барсы». Особенно с учётом того, что он обойдётся бесплатно. Данное подписание никак не помешало бы команде преследовать другие цели на рынке. Суарес определённо готов не только на понижение зарплаты, а и на принятие ограниченной роли в команде, где придётся конкурировать с Пьер-Эмериком Обамеянгом и, возможно, Левандовским. Уж точно такой исполнитель не был бы лишним с учётом своего опыта и в целом положительной истории пребывания в «Барсе».

Луис Суарес Фото: Denis Doyle/Getty Images

Действия менеджмента «Барселоны» подлежат тщательному разбору по итогам летнего межсезонья. Возможно, клуб наконец-то сделает грамотные ходы, которые вызовут восхищение футбольной общественности. Однако высока вероятность того, что «Барса» – просто неисправима. Отказ возвращать Суареса на выгодных условиях намекает на то, что руководство всё ещё способно наделать много глупостей и затормозить выход на былой доминирующий уровень.