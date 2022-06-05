«Чемпионату» требуется сотрудник в отдел фотографии

«Чемпионат» открывает вакансию бильд-редактора в отдел фотографии.

Требования:

— опыт работы в интернет-издании на релевантной должности;

— оперативность;

— внимательность;

— стрессоустойчивость;

— хороший визуальный вкус;

— уверенное владение графическими редакторами (Adobe Photoshop, навык работы в Figma приветствуется);

— владение программами для ввода метаданных фотографий приветствуется (например, Photo Mechanic);

— уверенные знания в области профессионального спорта;

— знание закона об авторском праве в СМИ;

— знание английского языка;

— грамотный русский язык;

— умение снимать и наличие собственной фототехники приветствуется;

— готовность выполнить тестовое задание.

Обязанности:

— поиск и обработка фотографий для оформления всех типов текстовых материалов на сайте (статьи, новости, «сториз»);

— отбор, обработка и публикация на сайте фоторепортажей в новостной ленте от собственных фотографов и из фотобанков;

— создание коллажей;

— контроль за визуальным видом ленты сайта;

— ведение собственного онлайн-фотобанка «Чемпионата» (своевременная загрузка обработанных съёмок в архив).

Условия:

— удалённый режим работы;

— посменный график (утренние или вечерние смены) с плавающими выходными по согласованию;

— ежемесячная фиксированная оплата труда.

Присылайте свои резюме на электронную почту: a.sakharova@rambler-co.ru