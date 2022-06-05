Моуринью: я стал менее эгоцентричным. Лига конференций — это наша Лига чемпионов

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе в Лиге конференций.



«Я стал гораздо менее эгоцентричным, стал человеком, который живёт больше для других, чем для себя. Лига конференций заставила меня почувствовать себя так, как я, наверное, никогда раньше не чувствовал, это была наша Лига чемпионов», — цитирует Моуринью сайт журналиста Альфредо Педуллы.



Ранее сообщалось, что 59-летний Моуринью — один из кандидатов на пост главного тренера «Пари Сен-Жермен» в случае увольнения аргентинца Маурисио Почеттино.



Моуринью возглавил итальянскую команду летом 2021 года. Под его руководством «Рома» в сезоне-2021/2022 заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии и выиграла Лигу конференций. Соглашение между Моуринью и «Ромой» истекает в 2024 году.

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