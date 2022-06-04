Моуринью получил несколько предложений о работе, но Жозе сосредоточен на «Роме»

Португальский специалист Жозе Моуринью, в настоящий момент тренирующий «Рому», в последние несколько месяцев получал предложения о работе. Однако тренер сосредоточен на теперешнем месте работы. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 59-летний Моуринью — один из кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ» в случае увольнения аргентинца Маурисио Почеттино.

Моуринью возглавил итальянскую команду летом 2021 года. Под его руководством «Рома» в сезоне-2021/2022 заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии и выиграла Лигу конференций. Соглашение между Моуринью и «Ромой» истекает в 2024 году.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео: