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В «Оренбурге» рассказали об отношении к внедрению Fan ID

В «Оренбурге» рассказали об отношении к внедрению Fan ID
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказали об отношении к внедрению паспорта болельщика (Fan ID).

«С учётом выхода в Премьер-Лигу нам обозначили, что надо. Мы монтируем сейчас, совершенствуем физические конструкции, системы управления доступом и так далее. У себя мы посовещались: занимаем пока нейтральную позицию. Будет паспорт болельщика — будет. Не будет — не будет. Есть соответствующее решение законодательного характера и исполнять его нужно. Будут ставить оборудование для считывания паспорта болельщика — пусть ставят. Такое отношение у нас при всей неясности проблемы», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сегодня появилась информация, что депутаты КПРФ в ближайшие дни внесут в Госдуму законопроект об отмене Fan ID.

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