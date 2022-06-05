В «Оренбурге» рассказали об отношении к внедрению Fan ID

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказали об отношении к внедрению паспорта болельщика (Fan ID).



«С учётом выхода в Премьер-Лигу нам обозначили, что надо. Мы монтируем сейчас, совершенствуем физические конструкции, системы управления доступом и так далее. У себя мы посовещались: занимаем пока нейтральную позицию. Будет паспорт болельщика — будет. Не будет — не будет. Есть соответствующее решение законодательного характера и исполнять его нужно. Будут ставить оборудование для считывания паспорта болельщика — пусть ставят. Такое отношение у нас при всей неясности проблемы», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сегодня появилась информация, что депутаты КПРФ в ближайшие дни внесут в Госдуму законопроект об отмене Fan ID.