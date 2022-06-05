Сборная Чехии благодаря голу Кухты сыграла вничью с Испанией в Лиге наций
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Сегодня, 5 июня, сборная Чехии принимала национальную команду Испании в рамках второго тура розыгрыша Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Синобо (Эден Арена)» в городе Прага. Она завершилась ничейным исходом со счётом 2:2.
Уже на 4-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Чехии Якуб Пешек, который воспользовался результативной передачей нападающего Яна Кухты. На 45-й минуте полузащитник сборной Испании Гави с передачи Родриго Эрнандеса восстановил равновесие. Но на 66-й минуте всё тот же Кухта сам поразил чужие ворота. И всё-таки на 90-й минуте защитник Иньиго Мартинес принёс испанцам ничью.
Сборная Чехии набрала четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице своей группы в Лиге наций. Испания (2) – на третьей позиции.
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