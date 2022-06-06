Месси вышел на второе место по количеству хет-триков за карьеру, первый — Роналду

Вчера, 5 июня, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил пента-трик в товарищеском матче с национальной командой Эстонии (5:0). Форвард отличился на 8-й, 45-й, 47-й, 71-й и 76-й минутах встречи.

По ходу матча Лионель Месси оформил 56-й хет-трик за карьеру – это второй результат среди действующих футболистов. Первое место по этому показателю занимает нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который имеет в своём активе 60 хет-триков.

Напомним, на счету Лионеля Месси 86 мячей в 162 матчах за национальную команду. Форвард является лучшим бомбардиром своей сборной. Кроме того, Месси обошёл легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша и теперь занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборных.

Первый гол Лионеля Месси за «Барселону». 1 мая 2005 год.