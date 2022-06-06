Тренер Аргентины сравнил Месси с Надалем

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сравнил своего игрока Лионеля Месси с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем после пяти забитых мячей форвардом в матче со сборной Эстонии (5:0).



«Я не знаю, что сказать, очень трудно говорить. Он как Рафаэль Надаль, что тут ещё скажешь? Пусть говорят журналисты. Не осталось слов, чтобы описать его и, прежде всего, все, что он делает. Месси уникален, иметь его в команде, тренировать его – это удовольствие.



Я благодарю Лео. Он достояние не только Аргентины, но и мирового футбола. Нам будет его не хватать, когда он решит закончить карьеру. Надеюсь, что он продолжит играть, и все будут счастливы, потому что за этим приятно наблюдать», – сказал Лионель Скалони.